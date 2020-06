Megan Boone, de 'The Blacklist', cuenta a Quién cuál es su motor de vida

Un final animado

Fue precisamente por la pandemia del nuevo coronavirus que el último capítulo de la séptima temporada de The Blacklist tuvo que modificar su formato para poder estrenarse hoy y se hizo animado, lo que significó un gran reto para todo el elenco y Boone no fue la excepción.

Jon Bokenkamp y John Eisendrath tuvieron esta idea en marzo, cuando decidieron que el ADN de la serie está relacionado con los comics y las novelas ilustradas, por eso era orgánico usar los dibujos en esta oportunidad que fue difícil porque los actores recibieron equipo en sus casas para grabar la voz en off.

"Creo que para mí es muy difícil explicar por todo lo que hemos pasado a lo largo del show, nos han puesto el acelerador, hemos sido retados en muchos momentos; tendría que describir como han sido los últimos siete años de mi vida, lo cual es muy complicado, pero ha sido un viaje muy largo.

"Honestamente miro al principio y no reconozco a la joven mujer que empezó en este show, me siento muy diferente a ella, el programa también se ha transformado. Voy a decir que creo que estoy agradecida por cada reto porque me ha demandado mucho y el resultado es que me ha hecho crecer y ha sido una gran bendición", abundó Boone.