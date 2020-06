Erika Buenfil hace la mejor imitación de Anahí en TikTok

Erika Buenfil le ha dado un nuevo gira a su carrera tras ganar popularidad en TikTok, sin embargo, recientemente confirmó que forma parte de la lista actrices a las que le fue retirado su contrato de exclusividad con Televisa, motivo por el que “entró en depresión”, tras haber trabajado por 40 años en la empresa.

“Estaba en depresión total. La autoestima en el piso, dejas de creer en ti”, contó Erika durante una charla con la periodista Adela Micha para su programa de YouTube, La Saga. “Me rescató un poco el teatro, los ensayos pero luego me di cuenta que de lunes a jueves me levantaba a dejar a mi hijo a la escuela, regresaba y me quedaba acostada. No quería hacer nada, dormía. Hasta que me di cuenta y dije esto no está bien y mis amigas me dijeron: 'estás en depresión total' y dije 'sí'", contó.