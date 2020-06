Erika Buenfil confiesa que tuvo depresión tras perder exclusividad en Televisa

“Estaba en depresión total. La autoestima en el piso, dejas de creer en ti”, contó Erika durante la charla con la periodista Adela Micha.

Explicó que, tanto sus amigas y su familia se dieron cuenta de la depresión por la que pasaba, sin embargo, poco a poco se fue recuperando gracias a que su hijo le recomendó crear su canal de YouTube, mismo que éste le ayudó a crear.

“Me rescató un poco el teatro, los ensayos pero luego me di cuenta que de lunes a jueves me levantaba a dejar a mi hijo a la escuela, regresaba y me quedaba acostada. No quería hacer nada, dormía. Hasta que me di cuenta y dije esto no está bien y mis amigas me dijeron: 'estás en depresión total' y dije 'sí'", contó.