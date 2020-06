El video de Bárbara de Regil que fue censurado por YouTube

"Es de criterio. Yo siento que no hay una agresión, a mí no me corresponde decir cómo alguien se puede sentir por algo. Eso no me corresponde a mí, es exclusiva de la otra persona. Cuando alguna persona se siente mal por algo, no importa lo que sientas, importa lo que sintió esa persona", dijo Montiel.



En medio de las protestas en Estados Unidos por el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de la policía estadunidense y del debate sobre el racismo en México, Bárbara de Regil se volvió tendencia el fin de semana por un comentario racista que dijo durante una de sus clases fitness.

Antes de iniciar, la actriz elegía un filtro cuando uno le cambió el tono de piel a uno más oscuro, por lo que la actriz hizo un gesto de desagrado y dijo: “Ay qué prieta, no, ¡qué feo!”.