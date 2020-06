Esposa del policía que mató a George Floyd pide cambiarse el apellido

La firma de abogados Sekula Law Offices, que representa a Kellie Chauvin, informó a través de un comunicado que la mujer está "devastada" por la muerte de George Floyd y por lo tanto pedía disolver la unión que tenía con el policía Derek Chauvin.

En las últimas horas se conocieron algunos documentos judiciales presentados por la defensa de Chauvin, en los que la mujer de 45 años pidió el divorcio por una "ruptura irremediable" de su relación, y aclaró que el "matrimonio no puede ser salvado".

Además, en el documento la mujer solicita un cambio de nombre, teniendo en cuenta que en la actualidad usa el apellido del policía.

La mujer, quien no específica en el documento qué nombre quiere usar, anteriormente ha sido identificada como Kellie May Thao y Kellie May Xiong, de acuerdo con los documentos del tribunal a los que tuvo acceso The Daily Mail.

"Ella está buscando un cambio de nombre sólo por esta disolución del matrimonio. No busca un cambio de nombre para defraudar y/o engañar a los acreedores o a cualquier otra persona ni es una delincuente", se indicó en el documento.