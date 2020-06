Intentan burlarse de Fernando del Solar y él da la mejor respuesta

A fines de 2019, Del Solar fue hospitalizado en terapia intensiva debido a una neumonía que se complicó por una bacteria. Tras ser dado de alta concedió una entrevista al programa Venga la Alegría donde habló sobre su actual estado de salud.



"Entré el 21 de diciembre con una neumonía muy fuerte, con el 70 por ciento de mis pulmones colapsados por una bacteria, entonces me la pasé todo el fin de año sedado, dormido, me desperté por ahí del 20 de enero aproximadamente mientras me hacían todo tipo de estudios, todo tipo de tratamientos, estuvo complicada la cosa, pero estoy bien", declaró.

