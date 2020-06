Polémica de Forbes habría fracturado la relación entre Kylie y Kris Jenner

Después de que la revista publicó su versión, la hermana menor de las Kardashian publicó una serie de tweets en su cuenta para desmentir los rumores.

"¿Con qué me estoy despertando? Pensé que esta era una publicación con buena reputación. Todo lo que veo son una serie de declaraciones inexactas y suposiciones sin comprobar. Yo nunca he pedido ningún título o he mentido para conseguirlo. NUNCA. punto", publicó Kylie.

"Creando declaraciones de impuestos que probablemente fueron falsificadas. ¿Esa es su prueba? ¿Entonces sólo pensaron que eran falsificadas? ¿Qué estoy leyendo? Pero está bien, he sido bendecida a lo largo de los años. Tengo una hija hermosa, un negocio exitoso y estoy perfectamente bien", concluyó la joven.