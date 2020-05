Woody Allen habla sobre cómo es su matrimonio con su hijastra

El cineasta aseguró que su matrimonio lo ha hecho cambiar, pues dejó de asistir a terapia y comenzó a salir más de casa, y destacó que gran parte del éxito en su relación se debe que precisamente no son iguales.

Woody Allen y Soon-Yi Previn (MJ Kim/Getty Images)

"A ella no le gusta el jazz ni el deporte, y a mí no me gustan mucho los programas que ella ve, pero estamos de acuerdo en lo principal: criar a los niños, dónde vivir, cómo comportarnos el uno con el otro”.

"Soy feliz con mi matrimonio, soy feliz con mi familia, pero nunca se puede ser feliz en este planeta. Hemos caído en una situación muy mala. La existencia humana es precaria, horrorífica y sin sentido", concluyó.