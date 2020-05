La controversial foto de Madonna que provocó un escándalo en redes

Por su parte la actriz italiana Asia Argento, protagonista de películas como Diva Escarlata y Drácula 3D, manifestó su amor por la intérprete y agregó la leyenda “Free the Nipple” (“Liberar el pezón”).

Sin embargo, no todo fue apoyo para Madonna, pues algunos usuarios le mandaron otro tipo de mensajes:

“Ropa interior que no combina: deberías sentirte avergonzada de ti misma, a tu edad”, “No me siento ofendido. Es sólo que pareces un hombre vestido de mujer” y “De alguna manera, es triste ver cuando una exestrella no reconoce cuando es la hora de retirarse del público”.

En fecha reciente, la cantante se asoció con la fundación REFORM Alliance, con la finalidad de entregar 100 mil máscaras a las personas que se encuentran en los servicios penitenciarios de Estados Unidos, lugares donde los brotes por COVID-19 representan un peligro inminente por la entrada y salida del personal de vigilancia.