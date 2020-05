Cynthia Nixon asegura que no sabía que su hijo es transgénero

"Mi hijo no se me presentó como trans hasta que entró a la universidad. No tenía ningún indicio de que lo fuese hasta que me lo dijo", expresó. Sin embargo, también aseguró que entendió y aceptó sin ningún problema la transición de su primogénito.

“Creo que de alguna manera, no sé, no sé cómo es. Mi amiga, que tiene un hijo de ocho años, me dijo que ahora él quiere que lo llamen ‘ella’ (…) al haber conocido a este niño, parece que realmente está llegando… Creo que eso puede ser mucho para ella ahora mismo, pero creo que también se consuela por el hecho de que el niño está muy joven todavía.”, agregó.

Cynthia, que tiene otro hijo con su esposa Christine Marinoni, explicó que nunca tuvo ninguna duda de que aceptaría tener un hijo transgénero después de leer un artículo sobre padres que se ocupan de algo similar.

“Antes de tener una idea de que mi hijo podría ser trans, leí un artículo muy extenso… (sobre) todos estos padres de niños prepúberes que realmente estaban luchando con esto. Hubo un padre que dijo: ‘En cierto momento, la decisión me pareció que podría tener un hijo muerto o una hija viva’ y es como, después de decir eso, ¿qué más hay para decir? Puedes hacer todos los argumentos que quieras… pero el hecho es que, como padre, como humano, debes escuchar lo que la gente te dice sobre ellos”, afirmó.