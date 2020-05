Así reaccionan Galilea Montijo e Inés Gómez Mont ante rumores de distanciamiento

“Ya volví a respirar, es que no sabes la angustia que me entró cuando me mandaron eso, dije: ‘¿Ya no me quiere mi comadre?, ¿ya no me habla mi comadre?’”, expresó Inés durante la transmisión.

“Oye comadre es que te digo que la gente no sabe, yo creo, por que dicen: ‘son vecinas y no las hemos visto juntas’, la última vez que te vi fue cuando Inesita me metió al TikTok”, dijo Galilea. “Pero lo que la gente no sabe es cuantas veces hacemos FaceTime y hasta nuestras agüitas de jamaica hemos tomado”, le contestó Inés.

Las amigas serán las conductoras de la Fiesta Mexicana 2019 de Televisa. (Instagram)

Durante la charla, Galilea recordó que el próximo 5 de junio será su cumpleaños y que juntas podrán celebrarlo a través de una fiesta virtual.

Las conductoras coincidieron de que estos rumores surgieron a raíz de que desde hace algunas semanas ya no han compartido nada juntas en sus redes sociales, pero prometieron que en cuento termine la cuarentena y todo regrese a la normalidad, lo volverán a hacer.