Rocío Sánchez Azuara recuerda así a su hija a casi un año de su partida

Pese al dolor de perder a su hija, Rocío Sánchez Azuara ha decidido seguir adelante, pero sin dejar de tener presente a Daniela en cada momento, más bien, procurando mantener viva su memoria.

“Mi hija no se murió porque yo siempre la voy a llevar conmigo, porque yo siento que no se murió, porque creo yo que cuando perdemos a nuestros seres queridos si los olvidamos mueren y yo no la voy a olvidar nunca”, expresó en marzo de este año durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda.

“Yo no debo ser egoísta y pensar que mi hija deber estar conmigo porque no estaría bien, yo sé que está mejor donde está, o sea, me lo dice mi corazón de mamá, me lo dice todo”, agregó.