La vez que Luis Miguel ayudó a Yuri a fugarse con su novio

"Ese día yo me escapaba con Fernando, mi primer esposo, con 21 años. Fue una noche muy emocionante de cantar con él (Luis Miguel).



“Era el único que sabía que después de cantar me iba a escapar de mi casa. Él y su papá me ofrecieron un departamento que ellos tenían en Polanco, porque pensaban que yo no tenía a dónde irme pero yo ya tenía planeado todo con Fernando porque la situación con mi mamá no era muy buena y mis papás no me dejaban tener novio.

“Esa noche fue muy dolorosa, dejar a mi papá ahí en la fiesta. Les dije que iba al baño y ahí fue donde me fui y ya no regresé. Mi papá y mi hermana llegaron a mi casa sin mí y fue el caos. Fue un tiempo muy difícil para toda mi familia”.

Poco tiempo después, Yuri y Fernando se casaron y la cantante siguió siendo muy amiga de “El Sol”, a quien recuerda con mucho cariño.