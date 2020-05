Colate interpone demanda contra Paulina Rubio por posible consumo de drogas

Por otra parte, el empresario español concedió una entrevista a la revista mexicana TVyNovelas a la que declaró que Andrea Nicolás ha sufrido por los problemas entre ellos.

“Cuando ha hecho falta trato este tema con la mayor delicadeza posible; respeto mucho la figura materna porque vengo de un matriarcado. Lo único que le he podido decir cuando pasa algo inexplicable con su madre es que: ‘Ella es un poco especial y tienes que quererla como es’; protejo mucho mis definiciones hacia ella con mi hijo”.

Cuando se refiere a las situaciones inexplicables habla de sucesos como el que acaba de vivir hace unos días: “Ayer, por ejemplo, cuando fui por él, estuve una hora y media esperando afuera y no salía sin razón alguna. Hasta que mi hijo me llamó llorando para decirme que fuera a buscarlo y volví; ella cree que me hace daño a mí, pero a quien le hace daño es a él. Yo sólo sufro cuando lo veo así”.