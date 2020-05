Anel explica por qué no quiere que su nieto se llame como José José

Luego de que el primer nieto varón de José José sea considerado como “El Principito” y de darse cuenta que su hija y su esposo resolvieron ponerle José al niño, Anel manifestó su negativa a esta decisión.

“No creo que sea lo mejor que le pueda pasar al niño, yo me espantaría, a ver lo que él trae por sí mismo, no porque le adjudiquen un nombre ¿no?... por eso yo ahorita en la revista estoy viendo “José Patricio”, pero habían quedado que nada más Patricio, precisamente para no echar carga sobre un angelito que no sabe qué le va a gustar”, subrayó.

Sin embargo, la ex modelo no descarta que el pequeño herede el talento de José José, y por tal motivo agregó: “creo que es echarle mucho al niño que como su abuelo… ahora, si es así, pues qué padre ¿no?, no te digo que no”.