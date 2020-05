Aislinn, Vadhir y José Eduardo revelan las obsesiones de Eugenio Derbez

No quería ser papá

La confesión de confesiones. Desde niño, Eugenio Derbez tenía un trauma y pensaba que lo peor que le podría suceder era ser papá; por lo tanto, siempre estuvo decidido a no tener hijos. Y de pronto, cuando era novio de Gabriela Michel, se enteró de que su peor pesadilla se iba a hacer realidad.

"Sí, fue un shock, debo confesarte. Yo tenía muchos sueños que alcanzar, muchas metas que lograr y la paternidad no estaba mucho en mis planes. Cuando recibo la noticia, la primera reacción que tuve fue de, ¡se acabó mi vida! Mi primera impresión fue, adiós a mi carrera, no voy a poder lograr mis sueños, ya me voy a tener que poner a trabajar, ya no voy a poder seguir estudiando.



"Para mí fue muy fuerte, fue un shock de negación. Luego te conocí, llegaste a mi vida finalmente, yo en la negación total, debo de confesarte. En cuanto llegaste, todo cambió", afirma el comediante, no sin antes aceptar que llegó a pedir en varias ocasiones a Gabriela que no tuviera al bebé.

Es enemigo del alcohol

Si hay algo que Eugenio Derbez detesta es el alcohol y por lo tanto, siempre aborreció la idea de que sus hijos se hicieran aficionados a las bebidas embriagantes. Por eso, se encargó personalmente de lavar el cerebro de Aislinn y Vadhir para que no les gustaran los drinks… y lo logró.



"Me acuerdo que yo, primero muerta antes de tomar una gota de alcohol porque me olía como sabueso y mis amigas así de: '¿Por qué está despierto tu papá, por qué nos está oliendo?'. Las abrazaba a todas para ver si venían borrachas y nos empezaba a dar una plática de, 'yo nunca he tomado.

"'Creo que es muy sano que aprendan a divertirse sin alcohol'. Mi papá nos terminó lavando la cabeza de que el alcohol no era bueno, al grado de que Vadhir y yo como sabrás, terminamos sin tomar alcohol", revela Aislinn.