"El entretenimiento es una medicina hoy", asegura protagonista de 'Hawaii 5O'

Para ser completamente honesto, ha sido… un poco desafiante saber que el último episodio se acaba de emitir aquí en Estados Unidos, y sé que todos hemos estado haciendo todo lo posible para promoverlo, con emoción, porque ha sido una experiencia increíble en los últimos 10 años. Pero al mismo tiempo sabes que es el fin

Explicó Ian, quien profundizó en que, a pesar de que Hawaii 5O es un proyecto apasionante, "parece insignificante frente a los desafíos que enfrentamos. Con la pandemia he tenido tiempo para reflexionar, cuán importante es saber que las personas tienen una sensación de alegría.

"Algo que les dé placer durante un momento difícil como éste. Eso me ayuda porque pienso en ello cuando busco formas de escapar, cuando me enfrento a la negatividad y la nube oscura. Me di cuenta de que el entretenimiento y las historias positivas son una de las mejores medicinas que conozco", abundó Dale.