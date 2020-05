Hightown, la prometedora nueva serie de suspenso

La gente me dice ‘¿Vuelves para la prisión?’ y digo ‘Sí, pero deja que veas este programa’. Por eso escribí el otro día en mi Instagram: ‘Si te gustó Prison Break te va a gustar Hightown’ y yo nunca suelo decir eso.

Amaury Nolasco en una escena de Higntown. (Cortesía STARZPLAY.)

“Era un bebé cuando hice Prison Break; nunca había hecho una serie de televisión y le debo mucho, me abrió las puertas, hizo mi carrera. He tenido varios programas de televisión, algunos con un poquito de éxitos, otros no tanto, pero cuando surgió Hightown lo primero que me di cuenta es que estoy en la cárcel otra vez, pero con un personaje diferente, del cual me enamoré”.

En Hightown Amaury interpreta a Frankie Cuevas, un tipo siniestro que, con su oscuridad y simpatía, se aseguró de que el actor no pudiera rechazar este proyecto.



“Frankie es nuestro villano con un carisma. No es el típico que siempre está echando tiros y maldiciendo. Él tiene varias capas, es un tipo carismático, tiene un hijo al que adora y es súper simpático; para él lo más importante es la lealtad. Siempre que vemos este tipo de series queremos descifrar quién mató a quién, pero él es el que está moviendo las fichas desde la cárcel. Con Frankie quise demostrar algo diferente que no había hecho en otros personajes”.