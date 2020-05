¡El mejor papá! Mauricio Ochmann presume que lo bien que Kailani sabe bailar

Hace unos días Aislinn reveló que a sus dos años, Kailani no prueba la carne y no quiere pescado, además, la está educando con toda libertad para que la niña pueda tomar sus propias decisiones.

“Ella ya misma decide, le enseñó dos pantalones y ella me dice “quiero estos”, y aunque a mí no me gusten yo dejo que se los ponga, porque ella está decidiendo. Ella se está conociendo a través de esas decisiones, se está conociendo a través de lo que le gusta y lo que no le gusta”, explicó. “Si yo voy y le impongo que lo que le gusta a ella está mal, va a empezar a dudar de ella misma y ahí deja de conocerse…”, aclaró.