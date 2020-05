La sorprendente revelación de Aislinn Derbez acerca de Kailani

#YoMeQuedoEnCasa: Descarga gratis la revista digital de mayo (da click en la imagen) Revista digital suscripción

Tiene dos años, es todavía miniatura, pero ya empieza a tomar decisiones. Ya me empieza a decir, por ejemplo, 'no quiero comer carne'. Le he ofrecido todo tipo de comida, pero no hay poder humano que le haga comer carne

Contó orgullosa Aislinn por la determinación de la niña, aunque siempre está bajo la supervisión de un nutriólogo: "A veces yo como pescado, le ofrezco y lo escupe. Come todo tipo de frutas, verduras, legumbres y muchas veces no come lo mismo que yo, pero yo la tengo que respetar.

"Hay una parte en que sí le veo sana, veo que está bien, no se enferma y le pregunto al doctor '¿Qué opina?', y me dice que no hay problema", agregó. Con eso en mente, Aislinn le da también a Kailani toda la independencia para decidir qué ropa quiere utilizar durante el día y aunque a ella no le parezca muy buena la elección, no dice nada.