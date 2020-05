José Eduardo Derbez tuvo romance con mujer mayor (y te sorprenderá cuánto duró)

#YoMeQuedoEnCasa: Descarga gratis la revista digital de mayo (da click en la imagen) Revista digital suscripción

Hace unos días en su canal, José Eduardo se reunió con Aislinn y uno de los temas de conversión fue Vadhir, así que éste quería la revancha porque los dos actores contaron sus secretos más íntimos: "Me ventanearon bastante, pero se los prometo: les va a tocar a ustedes, se los digo. Les va a tocar su ventilada porque también me sé sus trapitos y se los voy a sacar al sol.

"Porque así que digan 'qué blancas palomitas son, no, no, no", agregó Vadhir, quien ya logró su venganza con José Eduardo con esta "ventilada", acerca de su relación más extrema y corta. Ahora sólo falta que se reúna a distancia con Aislinn para ver qué confesión logrará de la ex de Mauricio Ochmann.