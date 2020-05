El elogio de Eugenio Derbez a Omar Fayad, esposo de Vicky Ruffo

A pesar de la polémica, el propio Fayad (actual esposo de Victoria Ruffo, la ex de Derbez) aseguró al programa Suelta la sopa que había tomado con muy buen humor la broma.

"La verdad es que lo tomé (con humor), me hizo sonreír, me reí bastante. No me molesta en lo absoluto, yo llevo una buena relación con Eugenio Derbez, compartimos algo muy importante en la vida, un hijo", aseguró el político.

Y si alguien quedó complacido con sus declaraciones fue el propio comediante, quien aplaudió que Omar haya tomado la broma con humor.

"Él sí tiene sentido del humor, es un hombre inteligente. Él... hasta ahí me quedo", declaró Eugenio al programa De primera mano.