Alessandra Rosaldo confiesa que es lo que más ama de Eugenio Derbez

En el video la cantante afirmó que la hija que procreó con el actor es su mundo y que eso la llevó a tomar la decisión de no tener más hijos, pues quiere enfocar toda su atención en Aitana.

“Aitana es el amor de mi vida. Aitana es todo lo que soñé y mucho más, no necesitamos más”, respondió la famosa de 48 años.

Pero lo que más llamó la atención fue la emotiva forma en la que se refirió a su esposo Eugenio Derbez. La cantante y actriz mencionó que le atrae mucho el cuerpo del comediante: “Todo él me encanta, pero me fascina su pecho, sus brazos y obviamente su cara”.



Añadió que le gustan varios aspectos de su relación con el humorista mexicano, pero especialmente su forma de desenvolverse en la vida.

“De entrada es un hombre al que admiro muchísimo, que ya lo admiraba antes de conocerlo y cuando lo conocí pues todavía más. Me enamoró su sentido del humor, me enamoró la forma en la que me hizo reír desde el primer momento, cómo me trató, me enamoró que es un creador de momentos inolvidables y de escenas inolvidables y que cada momento que pasábamos juntos era mágico”, dijo.