Robert Pattinson hizo explotar un microondas, ¿y así quiere defender Gotham?

Desde que se dio a conocer que Robert Pattinson fue elegido como el nuevo Batman en la versión del director Matt Reeves, se reveló que al actor le estaba costando mucho trabajo ganar músculo para lucir como un héroe de DC, aun así recientemente se publicó que el actor se negó a entrenar durante la cuarentena.

"Creo que si entrenas todo el tiempo, eres parte del problema", dijo en entrevista. "Estableces un precedente. Nadie hacía esto en los años 70. Incluso James Dean, no estaba exactamente marcado. Recuerdo que en un día de grabaciones de Crepúsculo pidieron que me quitara la camisa para una escena. En cuanto lo hice me dijeron que debía ponérmela de nuevo", bromeó.

Un entrenador personal fue contratado para trabajar con el actor y le dio algo de equipo para que realizara rutinas de ejercicio en casa, pero aún así el actor se ha negado a usarlos.