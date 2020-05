Con cambio de look y excelente compañía, así pasa la cuarentena Ángela Aguilar

En entrevista con Ventaneando, la hija menor del cantante Pepe Aguilar confesó que en estos días de encierro ha aprovechado para perfeccionar su técnica de colocación y decoración de uñas de acrílico. “La verdad es que yo ya había aprendido algunas cosas pero en estos días me puse a practicar y la verdad es que mi abuela tiene unas uñas muy largas, así que la he ayudado a arreglarlas, le pongo que su brillo, su cristal y quedan muy lindas”, dijo.

Pero eso no es todo, pues la también cantante dijo que su abuela la motiva a arreglarse durante estos días de confinamiento. “A veces me ve sentada sin arreglar y me empieza a preguntar si me siento mal, y que me vendría bien un poquito de labial y tiene razón, aunque estemos en casa debemos arreglarnos para nosotras mismas”, afirmó la joven intérprete.



En la videollamada realizada, la joven aprovechó para expresar su admiración por el amor de sus abuelos, quienes aseguró son su pareja top y a quienes ve como una historia de película romántica.

“Para mí el amor de mis abuelos es lo máximo, como de película de Disney, entonces disfruto mucho cuando estoy con ella y me cuenta todas sus anécdotas”, expresó Ángela, para quien el confinamiento no fue un impedimento para estrenar su nuevo video, “Cómo la flor”, que se desprende de su disco homenaje a Selena Quintanilla.