La gastronomía no es la única protagonista de Millesime GNP 2026. Del 25 al 27 de noviembre, el Centro Banamex de Ciudad de México recibirá la decimocuarta edición de este encuentro que reúne alta cocina, diseño y hospitalidad. Bajo el concepto SOUNDS, la música será el hilo conductor de una experiencia que también tendrá a la arquitectura como protagonista: seis equipos creativos diseñarán restaurantes efímeros donde los materiales, las atmósferas y las referencias musicales darán forma a espacios pensados para estimular los sentidos. El resultado será un recorrido por distintas interpretaciones del sonido trasladadas al interiorismo.
Millesime GNP 2026: conoce a los arquitectos que diseñarán sus seis restaurantes efímeros
La gastronomía no es la única protagonista de Millesime GNP 2026. Del 25 al 27 de noviembre, el Centro Banamex de Ciudad de México recibirá la decimocuarta edición de este encuentro que reúne alta cocina, diseño y hospitalidad. Bajo el concepto SOUNDS, la música será el hilo conductor de una experiencia que también tendrá a la arquitectura como protagonista: seis equipos creativos diseñarán restaurantes efímeros donde los materiales, las atmósferas y las referencias musicales darán forma a espacios pensados para estimular los sentidos. El resultado será un recorrido por distintas interpretaciones del sonido trasladadas al interiorismo.
Seis restaurantes efímeros donde la arquitectura tiene su propio ritmo
La arquitectura de restaurantes ha dejado de ser únicamente una cuestión de distribución, mobiliario e iluminación. En encuentros como Millesime GNP, el diseño interior se convierte en parte fundamental de la experiencia gastronómica: construye atmósferas, propone recorridos y establece una relación entre el espacio y quienes lo habitan.
Para su edición 2026, SOUNDS plantea un desafío creativo: traducir la música al lenguaje de la arquitectura. Seis equipos de arquitectos e interioristas desarrollarán propuestas con identidades propias, inspiradas en distintas expresiones musicales, recuerdos colectivos y experiencias sensoriales.
Estos son los despachos responsables de los restaurantes efímeros de esta edición.
Concéntrico + Angular: Quarantine
Alejandro Peña y Alfredo González son los responsables de Quarantine, un proyecto que toma como punto de partida la necesidad de recuperar los encuentros después del aislamiento. La música y la convivencia funcionan como motores de una propuesta que busca trasladar la energía de un concierto al espacio gastronómico.
Su diseño plantea una composición radial con un escenario en el centro y las mesas distribuidas a su alrededor. La paleta monocromática en blanco y negro, junto con materiales como la malla y la alfombra de vinilo tejido, construirá una identidad visual que conecta con el concepto musical de esta edición.
La intención es clara: convertir el restaurante en un espacio de encuentro donde la arquitectura, la música y la gastronomía compartan protagonismo.
WORC Studio: Décima Nota
Camila Ureña y Ricardo Martínez, de WORC Studio, presentan Décima Nota, una propuesta que explora la relación entre música, materialidad y arquitectura.
El cobre será el gran protagonista del espacio. Su elección no es casual: además de sus tonalidades cálidas y reflejos, este material tiene una conexión directa con los instrumentos musicales de viento. A partir de esta referencia, el despacho construye un concepto donde las superficies, la iluminación y las texturas dialogan con la experiencia gastronómica.
La propuesta entiende el restaurante como una composición: cada elemento tiene una función y contribuye a crear una atmósfera que involucra distintos sentidos.
Graus Arquitectura: Maestra Vida
¿Qué pasaría si un club de salsa de los años setenta se encontrara con el universo cinematográfico de David Lynch? Esa es la premisa de Maestra Vida, el proyecto de Graus Arquitectura, representado por Jorge García y Antonio Rivas.
La propuesta reúne tres referencias: la energía de la salsa neoyorquina, la nostalgia de los antiguos clubes sociales mexicanos y el misterio de la cinematografía de Lynch.
El nombre también tiene una referencia musical: Maestra Vida, la salsa ópera de Rubén Blades. A través de esta inspiración, el despacho busca recuperar el espíritu de aquellos lugares donde la música, las conversaciones y los encuentros espontáneos formaban parte de una misma experiencia.
Kiltro Polaris + CF Taller: Menuet
Víctor Ebergenyi y César Flores presentan Menuet, un restaurante efímero que apuesta por una aproximación más sutil al concepto SOUNDS.
En lugar de competir visualmente con la experiencia gastronómica, la arquitectura busca acompañarla. Para conseguirlo, el proyecto utiliza textiles como recurso principal, explorando su capacidad para suavizar los límites del espacio, generar continuidad y construir una atmósfera envolvente.
La selección de materiales será concisa, con la intención de que las texturas, la iluminación y el ritmo espacial aporten una identidad propia sin restarle protagonismo a la comida.
Menuet propone que el diseño también puede expresarse desde la discreción.
Pseudónimo: Cabier
Fernanda García y Didier Solo, del estudio Pseudónimo, trasladarán la emoción de un concierto a la mesa con Cabier.
La propuesta parte de una experiencia reconocible: la expectativa, la energía colectiva y la intensidad que se viven durante un espectáculo musical. El reto consiste en llevar esas sensaciones a un restaurante, donde la arquitectura y el interiorismo deberán construir una atmósfera capaz de evocar un escenario en vivo sin perder de vista la experiencia gastronómica.
La iluminación, las proporciones y la distribución del espacio serán fundamentales para desarrollar este concepto, que busca conectar dos experiencias aparentemente distintas: asistir a un concierto y compartir una comida.
Proyectos Paraíso: Las cuatrocientas voces del cenzontle
Adán Cárabes, al frente de Proyectos Paraíso, presenta Las cuatrocientas voces del cenzontle, una propuesta que encuentra inspiración en una de las aves más representativas de la tradición cultural mexicana.
El cenzontle es conocido por su capacidad para imitar distintos sonidos. Su nombre, de origen náhuatl, hace referencia a sus múltiples voces y se convierte en el punto de partida de una interpretación arquitectónica que conecta naturaleza, música e identidad.
La propuesta incorpora sonidos del bosque, voces animales e instrumentos ancestrales para construir una experiencia que amplía la conversación sobre el sonido más allá de las referencias musicales convencionales.
Esta participación también marca una nueva etapa para el despacho, que anteriormente trabajaba bajo el nombre de Estudio Adán Cárabes y que ahora integra conceptos como el lujo consciente, la regeneración y el bienestar en su visión del diseño.
Cuando la arquitectura también se convierte en experiencia
Los seis restaurantes efímeros de Millesime GNP 2026 demuestran que la experiencia gastronómica comienza mucho antes del primer plato. La arquitectura establece el ambiente, propone una relación con los sentidos y puede transformar una comida en un recuerdo.
Bajo el concepto SOUNDS, cada despacho interpreta la música desde una perspectiva distinta: desde la energía de un concierto hasta la memoria de los clubes nocturnos, pasando por los sonidos de la naturaleza.
Del 25 al 27 de noviembre, el Centro Banamex será el escenario de este encuentro entre arquitectura, interiorismo y alta gastronomía. Una edición en la que cada espacio tendrá su propia frecuencia.