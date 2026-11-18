Seis restaurantes efímeros donde la arquitectura tiene su propio ritmo

La arquitectura de restaurantes ha dejado de ser únicamente una cuestión de distribución, mobiliario e iluminación. En encuentros como Millesime GNP, el diseño interior se convierte en parte fundamental de la experiencia gastronómica: construye atmósferas, propone recorridos y establece una relación entre el espacio y quienes lo habitan.

Para su edición 2026, SOUNDS plantea un desafío creativo: traducir la música al lenguaje de la arquitectura. Seis equipos de arquitectos e interioristas desarrollarán propuestas con identidades propias, inspiradas en distintas expresiones musicales, recuerdos colectivos y experiencias sensoriales.

Estos son los despachos responsables de los restaurantes efímeros de esta edición.

Concéntrico + Angular: Quarantine

Alejandro Peña y Alfredo González son los responsables de Quarantine, un proyecto que toma como punto de partida la necesidad de recuperar los encuentros después del aislamiento. La música y la convivencia funcionan como motores de una propuesta que busca trasladar la energía de un concierto al espacio gastronómico.

Su diseño plantea una composición radial con un escenario en el centro y las mesas distribuidas a su alrededor. La paleta monocromática en blanco y negro, junto con materiales como la malla y la alfombra de vinilo tejido, construirá una identidad visual que conecta con el concepto musical de esta edición.

La intención es clara: convertir el restaurante en un espacio de encuentro donde la arquitectura, la música y la gastronomía compartan protagonismo.

La propuesta arquitectónica de Concéntrico + Angular: Quarantine (Cortesía. )





WORC Studio: Décima Nota

Camila Ureña y Ricardo Martínez, de WORC Studio, presentan Décima Nota, una propuesta que explora la relación entre música, materialidad y arquitectura.

El cobre será el gran protagonista del espacio. Su elección no es casual: además de sus tonalidades cálidas y reflejos, este material tiene una conexión directa con los instrumentos musicales de viento. A partir de esta referencia, el despacho construye un concepto donde las superficies, la iluminación y las texturas dialogan con la experiencia gastronómica.

La propuesta entiende el restaurante como una composición: cada elemento tiene una función y contribuye a crear una atmósfera que involucra distintos sentidos.





Graus Arquitectura: Maestra Vida

¿Qué pasaría si un club de salsa de los años setenta se encontrara con el universo cinematográfico de David Lynch? Esa es la premisa de Maestra Vida, el proyecto de Graus Arquitectura, representado por Jorge García y Antonio Rivas.

La propuesta reúne tres referencias: la energía de la salsa neoyorquina, la nostalgia de los antiguos clubes sociales mexicanos y el misterio de la cinematografía de Lynch.

El nombre también tiene una referencia musical: Maestra Vida, la salsa ópera de Rubén Blades. A través de esta inspiración, el despacho busca recuperar el espíritu de aquellos lugares donde la música, las conversaciones y los encuentros espontáneos formaban parte de una misma experiencia.