Millesime es sinónimo de experiencias únicas, y en esta edición hubo una que se robó la atención de todos: Freshbox y su propuesta gastronómica que durante tres días convirtió al Kobe Beef, un ingrediente tan exclusivo que pocos han tenido la oportunidad de probar, en el centro de una historia que hoy sigue dando de qué hablar.
Freshbox lleva la magia del Kobe a Millesime
Con más de 120 invitados diarios, esta experiencia fue todo un viaje sensorial guiado por el chef alemán Sean Grundey, quien diseñó un menú de tres tiempos donde el Kobe fue tratado con total respeto y devoción. Cada platillo fue pensado para resaltar la esencia del producto de la mano del dominio de la técnica del propio chef.
El recorrido empezó con un Wonton de Kobe, acompañado de salsa Rayu y toques de oro de 24k, algo pequeño pero ideal para dar comienzo a la intensidad y sofisticación de lo que estaba por venir.
Como segundo tiempo, un Tartar de Kobe con yema de codorniz, caviar beluga, chalotas y crujiente de loto, dejando claro que el nivel de la experiencia era de altísima calidad.
Para terminar, el momento que dejó a todos totalmente enamorados: Kobe flambeado, perfumando el ambiente con notas ahumadas, acompañado de un falso carbón y un parmentier de apio bola, para cerrar con una velada inolvidable.
Más allá del menú, la participación de Freshbox en Millesime reflejó su filosofía: acercar a México algunas de las mejores proteínas del mundo, incluida la carne Kobe, y hacer posible que este nivel de calidad forme parte de experiencias gastronómicas tanto profesionales como en casa.
Porque si hay algo que nos han dejado claro, es que donde el lujo se redefine, Freshbox demuestra que está la posibilidad de elegir bien.
Y en esta edición de Millesime 2025, no pasó desapercibido: marcó un estándar, elevó expectativas y dejó claro que las grandes experiencias también se construyen a partir del producto. Convirtiéndose en algo que se siente más de lo que se puede explicar e imposible de olvidar.