Freshbox lleva la magia del Kobe a Millesime

Con más de 120 invitados diarios, esta experiencia fue todo un viaje sensorial guiado por el chef alemán Sean Grundey, quien diseñó un menú de tres tiempos donde el Kobe fue tratado con total respeto y devoción. Cada platillo fue pensado para resaltar la esencia del producto de la mano del dominio de la técnica del propio chef.

Freshbox en Millesime 2025 (Cortesía)

El recorrido empezó con un Wonton de Kobe, acompañado de salsa Rayu y toques de oro de 24k, algo pequeño pero ideal para dar comienzo a la intensidad y sofisticación de lo que estaba por venir.

Como segundo tiempo, un Tartar de Kobe con yema de codorniz, caviar beluga, chalotas y crujiente de loto, dejando claro que el nivel de la experiencia era de altísima calidad.

Para terminar, el momento que dejó a todos totalmente enamorados: Kobe flambeado, perfumando el ambiente con notas ahumadas, acompañado de un falso carbón y un parmentier de apio bola, para cerrar con una velada inolvidable.