Millesime GNP: el evento donde lo mejor de la arquitectura y la gastronomía viajan a los años 20

Curaduría arquitectónica

Por tercer año consecutivo, arch difusión, la primera empresa en México y América Latina compuesta por arquitectos dedicados a promover y difundir la industria de la arquitectura, estuvo a cargo de la curaduría de los arquitectos que crearon cinco de los seis restaurantes efímeros de esta edición.

Cada despacho reinterpretará el espíritu de los años 20 desde su propia visión, creando espacios que invitan a experimentar la gastronomía desde la estética y la creatividad.

Arquitectos en ONTO para celebrar la arquitectura y la gastronomía. (Cortesía)

Para marcar el inicio de esta edición, se vivió una noche en ONTO, donde el diseño, la arquitectura, el sabor, la elegancia y la creatividad se volvieron uno mismo.

Durante esta velada, se presentaron los arquitectos que participarán en Millesime GNP 2025, todos inspirados en el art deco y art nouveau de los años 20.

Entre los despachos participantes de esta edición se encuentran CRB Arquitectos, De Raíz, Módica Ledezma, Natalia Menache + Yack Eljure, Pedro Ávila + Dúo y RL Estudio, cada uno con un estilo que combina autenticidad, innovación y creatividad.