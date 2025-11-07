Millesime GNP: el evento donde lo mejor de la arquitectura y la gastronomía viajan a los años 20
Seis restaurantes efímeros creados por los mejores arquitectos del país, veinte chefs cocinando en directo y cinco lounges a cargo de los bartenders más destacados, es un poco de lo que se vivirá en Millesime GNP 1920.
Este año se celebra la XIII edición de Millesime GNP, una experiencia única inspirada en los locos años 20 que se celebrará durante tres días, del 19 al 21 de noviembre, fusionando el sabor, la creatividad y la elegancia.
El Centro Banamex será el escenario de encuentro para adentrarte en un viaje sensorial que reúne a los mejores chefs nacionales e internacionales cocinando en vivo, marcas gourmet, coctelería premium y las bodegas de vino del mayor prestigio a nivel mundial. ¡El paraíso para todo foodie!
Curaduría arquitectónica
Por tercer año consecutivo, arch difusión, la primera empresa en México y América Latina compuesta por arquitectos dedicados a promover y difundir la industria de la arquitectura, estuvo a cargo de la curaduría de los arquitectos que crearon cinco de los seis restaurantes efímeros de esta edición.
Cada despacho reinterpretará el espíritu de los años 20 desde su propia visión, creando espacios que invitan a experimentar la gastronomía desde la estética y la creatividad.
Para marcar el inicio de esta edición, se vivió una noche en ONTO, donde el diseño, la arquitectura, el sabor, la elegancia y la creatividad se volvieron uno mismo.
Durante esta velada, se presentaron los arquitectos que participarán en Millesime GNP 2025, todos inspirados en el art deco y art nouveau de los años 20.
Entre los despachos participantes de esta edición se encuentran CRB Arquitectos, De Raíz, Módica Ledezma, Natalia Menache + Yack Eljure, Pedro Ávila + Dúo y RL Estudio, cada uno con un estilo que combina autenticidad, innovación y creatividad.
Todo sobre el evento que promete ser un paraíso foodie
Con 4 mil m², rodeados de tonos tostados cálidos y tonos pálidos verde y azul con metales brillantes, dedicados solamente a la gastronomía: Millesime GNP 1920 ya es parada obligatoria para todo amante de la comida.
Se convierte en el espacio ideal donde degustar diferentes productos y platillos nunca fue tan placentero. De 1:00 a 3:00 p.m. y de 5:00a 9:00 p.m., encontrarás 20 espacios con chefs cocinando en directo, 15 espacios de productos premium como caviar, trufa, aceites, jamón, foie y mariscos y 20 espacios de bodegas del mayor prestigio procedentes de Francia, España, Italia, Estados Unidos, México, Chile y Argentina.
De 3:00 a 5:00 p.m. es cuando llega lo mejor de esta experiencia. Un momento único para que las empresas puedan compartir con sus invitados una irrepetible e inolvidable comida con seis restaurantes efímeros creados por los mejores arquitectos e interioristas de México. Cada restaurante cuenta con un menú de degustación hecho por tres chefs, en el que cada chef prepara dos platillos de los seis tiempos maridados con cuatro vinos.
Para cerrar el gran recorrido, de 5:00 a 9:00 p.m., el punto de unión perfecto para socializar y conocer las últimas propuestas de coctelería son cinco lounges, que no sólo ofrecen diferentes shows de música en vivo y DJs, sino que están a cargo de los mejores bartenders de México.
Así, Millesime GNP se consolida una vez más como el evento culinario más exclusivo del país, donde la arquitectura y la gastronomía se convierten en una sola experiencia para los sentidos.
No te puedes perder de este evento en el Centro Citibanamex del 19 al 21 de noviembre.