Se celebra la séptima edición de los premios Vivir es Increíble en Millesime

Quiénes fueron los galardonados en los premios Vivir es increíble en Millesime GNP

El primer galardonado del día fue el talentoso arquitecto mexicano, Michel Rojkind, quien recibió el premio por su gran trayectoria en arquitectura e interiorismo. El premio fue entregado por Nicolás Vale, uno de los socios de Millesime y CEO de Vale Networks.

En su discurso de aceptación, Michel dio unas palabras de inspiración a todos los presentes. “En este mundo de caos, nunca dejen atrás el poder de la imaginación, es lo único que tenemos para poder cambiar las cosas”, reconoció.

Galardonados de los premios Vivir es increíble (Selene Alaide)

La segunda galardonada fue Ana Elena Mallet, curadora y figura del arte Mexicano. El premio fue entregado por Manuel Quintanero Vidales, fundador de Millesime. En su discurso, Ana Elena recalcó que una de las partes favoritas de lo que hace es trabajar con algunos de los talentos más grandes del país y darles visibilidad.

Después, el escritor Guillermo Arriaga también recibió un reconocimiento, que fue entregado por Israel Rodríguez, empresario gastronómico y socio del evento. Guillermo estuvo acompañado por su esposa y sus hijos, y aprovechó para agradecerles por todo su apoyo.

Los otros dos galardonados fueron Ramón Ramírez de fundación Cinépolis por su trabajo en filantropía, y finalmente, el enólogo Hugo D´Acosta por su trayectoria en el mundo de la gastronomía.