Se celebra la séptima edición de los premios Vivir es Increíble en Millesime

Millesime significa comer delicioso, celebrar la gastronomía y premiar a los grandes de nuestro país.
jue 20 noviembre 2025 02:14 PM
IMG_3101.jpg
Ganadores del premio Vivir es increíble: Ramón Ramírez, Ana Elena Mallet, Michel Rojkind, Hugo D'Acosta y Guillermo Arriaga (Selene Alaide)

Desde hace trece años se celebra Millesime en la Ciudad de México, un festival gastronómico que reúne a los mejores chefs y restaurantes del país.

Dentro del mismo festival, hace siete años se decidió premiar la creatividad y las ideas con los Premios Vivir es increíble, que se celebraron ayer en el primer día del festival, y aquí te contamos todo lo que debes de saber.

Así se vivió la séptima edición de los premios Vivir es increíble en Millesime GNP

Figuras importantes de la gastronomía, las artes y la creatividad se reunieron ayer en el auditorio de Millesime GNP en la expo Citi Banamex para los premios Vivir es increíble. Primero, Maximiliano Villegas, el conductor, dio unas palabras para inaugurar el evento.

IMG_3013.jpg
Manuel Quintanero da la bienvenida a los premios Vivir es increíble (Selene Alaide)

Después, Manuel Quintanero, fundador de Millesime, también compartió unas palabras con todos los invitados para, además de darles la bienvenida y contar un poco de contexto de cómo nació el festival, recalcar la importancia de reconocer la creatividad y las ideas en nuestro país.

Quiénes fueron los galardonados en los premios Vivir es increíble en Millesime GNP

El primer galardonado del día fue el talentoso arquitecto mexicano, Michel Rojkind, quien recibió el premio por su gran trayectoria en arquitectura e interiorismo. El premio fue entregado por Nicolás Vale, uno de los socios de Millesime y CEO de Vale Networks.

En su discurso de aceptación, Michel dio unas palabras de inspiración a todos los presentes. “En este mundo de caos, nunca dejen atrás el poder de la imaginación, es lo único que tenemos para poder cambiar las cosas”, reconoció.

IMG_3107.jpg
Galardonados de los premios Vivir es increíble (Selene Alaide)

La segunda galardonada fue Ana Elena Mallet, curadora y figura del arte Mexicano. El premio fue entregado por Manuel Quintanero Vidales, fundador de Millesime. En su discurso, Ana Elena recalcó que una de las partes favoritas de lo que hace es trabajar con algunos de los talentos más grandes del país y darles visibilidad.

Después, el escritor Guillermo Arriaga también recibió un reconocimiento, que fue entregado por Israel Rodríguez, empresario gastronómico y socio del evento. Guillermo estuvo acompañado por su esposa y sus hijos, y aprovechó para agradecerles por todo su apoyo.

Los otros dos galardonados fueron Ramón Ramírez de fundación Cinépolis por su trabajo en filantropía, y finalmente, el enólogo Hugo D´Acosta por su trayectoria en el mundo de la gastronomía.

