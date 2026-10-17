¿Qué tienen en común unos Air Jordan de Off-White, una bolsa de Louis Vuitton diseñada en colaboración con Yayoi Kusama y una pintura de Diego Rivera? En Cuernavaca Tres, una casa de la Ciudad de México convertida en espacio expositivo, estas piezas conviven para explorar los vínculos entre arte, diseño y streetwear. La iniciativa reúne a Gallery, la tienda especializada en objetos coleccionables fundada por Sebastián Smig, con un proyecto curatorial encabezado por Carlos Zedillo. Presentada durante la semana de la moda, la exposición propone una nueva manera de mirar los objetos urbanos y entender las historias que los convierten en piezas de colección.
'Vitrina': Diego Rivera, Yayoi Kusama y Bad Bunny conviven esta exposición
Cuernavaca Tres: una casa donde conviven arte y streetwear
Para Carlos Zedillo, la exposición representa una oportunidad para reunir disciplinas y públicos que no siempre coinciden. En Cuernavaca Tres, los objetos de Gallery comparten espacio con obras de arte, mobiliario y piezas de diseño, creando relaciones inesperadas entre distintas épocas y lenguajes visuales.
La propuesta también parte de una idea arquitectónica: conservar el carácter doméstico de la casa y aprovechar sus habitaciones para construir una experiencia diferente a la de una tienda convencional o un museo tradicional.
Carlos resume su visión con una declaración contundente: "Es en la calle". Su argumento es que los grandes cambios culturales no ocurren exclusivamente en las instituciones. También nacen de la música, la moda y las expresiones urbanas que transforman la manera en que una generación entiende el mundo.
La exposición lleva esa idea al espacio físico: los tenis y los objetos de colección dejan de mostrarse como mercancía para entrar en conversación con las artes visuales.
Gallery: de los Yeezy al coleccionismo
La historia de Gallery comenzó con la música. Sebastián Smig, su fundador, recuerda que su interés por el streetwear surgió al escuchar hip-hop y observar cómo se vestían los artistas que seguía. El punto de inflexión llegó cuando intentó comprar unos Yeezy de Kanye West y Adidas: descubrió que estaban agotados y comenzó a investigar el mercado de reventa.
Lo que empezó como una iniciativa personal en Instagram y Facebook terminó convirtiéndose en un negocio. Con el apoyo de su padre, Sebastián identificó una oportunidad: la cultura del streetwear ya tenía seguidores en México, pero faltaba un espacio que reuniera sus piezas más representativas.
Su filosofía va más allá de vender productos exclusivos. "Más que por los objetos en sí, por las historias que se cuentan a través de los objetos". Esa idea explica la selección de Gallery: cada pieza representa una colaboración, un momento de la moda o una historia que merece ser contada.
Air Jordan, Off-White y Kusama: piezas que hicieron historia
Entre los objetos que Sebastián considera imprescindibles está el Air Jordan 1 x Off-White Chicago. Para él, este modelo representa un punto de inflexión en el mercado de los tenis coleccionables. Recuerda haber hecho una fila de ocho horas sin tener siquiera la certeza de conseguir un par.
La exposición también presenta una bolsa de Louis Vuitton con forma de calabaza, vinculada a la colaboración de la casa francesa con Yayoi Kusama. Su atractivo no reside únicamente en su exclusividad: también refleja el encuentro entre el lenguaje visual de una artista y el diseño de una marca de lujo.
Ambas piezas permiten entender por qué ciertos objetos trascienden su función original. El diseño, la historia de una colaboración y la relevancia de sus creadores contribuyen a convertirlos en referentes culturales.
Sebastián también destaca la reproducción en madera de unos tenis asociados a Louis Vuitton y Virgil Abloh. Gallery conserva los originales, mientras que la versión exhibida, realizada por un artesano mexicano, abre otra pregunta: ¿qué ocurre cuando un objeto de moda se convierte en una escultura?
Cuando la moda se convierte en un laboratorio creativo
Para Megah, participar en el proyecto significa explorar nuevas posibilidades creativas. Su experiencia profesional en el diseño para marcas le ha permitido observar cómo los objetos adquieren otros significados cuando se presentan fuera de su contexto habitual.
En Cuernavaca Tres, las piezas de streetwear conviven con obras de distintas épocas y disciplinas. Esa combinación puede acercar a públicos que normalmente no visitarían los mismos espacios y generar nuevas conversaciones alrededor del diseño.
La exposición también propone una alternativa a la presentación tradicional de productos: en lugar de organizar los objetos únicamente por marca o categoría, los integra en una experiencia que privilegia las conexiones visuales y la sorpresa. El resultado es una invitación a mirar el streetwear desde otra perspectiva, no solo como una industria de tendencias, sino como parte de una cultura que produce referencias, símbolos y objetos coleccionables.
Lorena Zedillo: el arte empieza con una emoción
La experiencia del visitante también es fundamental. Lorena Zedillo, museógrafa y escenógrafa, participa en la construcción de recorridos que relacionan las piezas con la arquitectura y los distintos ambientes de la casa.
Los espejos, los materiales y la disposición de los objetos buscan integrar al público en la exposición. La intención no es únicamente que los visitantes reconozcan una obra o una marca, sino que algo despierte su curiosidad.
"Si tú te emocionas por algo, vas a buscar más información y vas a aprender".
Para Lorena, esa reacción es el comienzo del aprendizaje. Una pieza puede atraer por su color, su forma o su historia y conducir al visitante hacia preguntas que antes no se había planteado.
Así, el proyecto propone una experiencia abierta a públicos diversos, incluso a quienes no tienen conocimientos especializados sobre arte o streetwear.
Gallery y Cuernavaca Tres: una nueva forma de mirar los objetos
La colaboración plantea una pregunta que va más allá de la moda: ¿qué convierte un objeto en parte de la cultura?
La respuesta no depende exclusivamente de su precio o rareza. También importan las historias que acumula, las personas que lo reconocen como significativo y las relaciones que establece con otras disciplinas.
En Cuernavaca Tres, los tenis, las bolsas y los objetos de diseño comparten espacio con obras de arte para demostrar que el coleccionismo contemporáneo puede ser una forma de memoria cultural.
Gallery aporta el conocimiento de una escena que nació en la calle; Cuernavaca Tres ofrece el espacio para relacionarla con otras expresiones creativas.
El resultado es un encuentro entre arte, moda y diseño que invita a mirar dos veces aquello que, en otro contexto, quizá consideraríamos simplemente un producto.