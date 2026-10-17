'Vitrina': Diego Rivera, Yayoi Kusama y Bad Bunny conviven esta exposición

Cuernavaca Tres: una casa donde conviven arte y streetwear

Para Carlos Zedillo, la exposición representa una oportunidad para reunir disciplinas y públicos que no siempre coinciden. En Cuernavaca Tres, los objetos de Gallery comparten espacio con obras de arte, mobiliario y piezas de diseño, creando relaciones inesperadas entre distintas épocas y lenguajes visuales.

La propuesta también parte de una idea arquitectónica: conservar el carácter doméstico de la casa y aprovechar sus habitaciones para construir una experiencia diferente a la de una tienda convencional o un museo tradicional.

Carlos resume su visión con una declaración contundente: "Es en la calle". Su argumento es que los grandes cambios culturales no ocurren exclusivamente en las instituciones. También nacen de la música, la moda y las expresiones urbanas que transforman la manera en que una generación entiende el mundo.

La exposición lleva esa idea al espacio físico: los tenis y los objetos de colección dejan de mostrarse como mercancía para entrar en conversación con las artes visuales.

Retrato de Carlos Zedillo. (Jonathan Saldaña.)





Gallery: de los Yeezy al coleccionismo

La historia de Gallery comenzó con la música. Sebastián Smig, su fundador, recuerda que su interés por el streetwear surgió al escuchar hip-hop y observar cómo se vestían los artistas que seguía. El punto de inflexión llegó cuando intentó comprar unos Yeezy de Kanye West y Adidas: descubrió que estaban agotados y comenzó a investigar el mercado de reventa.

Lo que empezó como una iniciativa personal en Instagram y Facebook terminó convirtiéndose en un negocio. Con el apoyo de su padre, Sebastián identificó una oportunidad: la cultura del streetwear ya tenía seguidores en México, pero faltaba un espacio que reuniera sus piezas más representativas.

Su filosofía va más allá de vender productos exclusivos. "Más que por los objetos en sí, por las historias que se cuentan a través de los objetos". Esa idea explica la selección de Gallery: cada pieza representa una colaboración, un momento de la moda o una historia que merece ser contada.

Sebastián Smig, fundador de Gallery. (Jonathan Saldaña. )





Air Jordan, Off-White y Kusama: piezas que hicieron historia

Entre los objetos que Sebastián considera imprescindibles está el Air Jordan 1 x Off-White Chicago. Para él, este modelo representa un punto de inflexión en el mercado de los tenis coleccionables. Recuerda haber hecho una fila de ocho horas sin tener siquiera la certeza de conseguir un par.

La exposición también presenta una bolsa de Louis Vuitton con forma de calabaza, vinculada a la colaboración de la casa francesa con Yayoi Kusama. Su atractivo no reside únicamente en su exclusividad: también refleja el encuentro entre el lenguaje visual de una artista y el diseño de una marca de lujo.

Ambas piezas permiten entender por qué ciertos objetos trascienden su función original. El diseño, la historia de una colaboración y la relevancia de sus creadores contribuyen a convertirlos en referentes culturales.

Sebastián también destaca la reproducción en madera de unos tenis asociados a Louis Vuitton y Virgil Abloh. Gallery conserva los originales, mientras que la versión exhibida, realizada por un artesano mexicano, abre otra pregunta: ¿qué ocurre cuando un objeto de moda se convierte en una escultura?

