A lo largo de su carrera, gran parte del trabajo de Carlos Zedillo se ha centrado en proyectos públicos y comunitarios, como los esfuerzos de reconstrucción tras los sismos en México, donde impulsó un modelo, PienZa Sostenible, en el que distintas personas que habían perdido sus casas eran vinculadas con arquitectos de diferentes partes del mundo para generar soluciones únicas para cada caso.
Carlos Zedillo quiere que el arte sea para todos
Esta exploración entre arte, espacio y vida cotidiana tomó una dimensión aún más personal en un lugar que, durante años, fue parte fundamental de su propia historia. La casa donde hoy se desarrolla Cuernavaca 3 no es un espacio ajeno: Se construó a principios del siglo XX, alrededor de 1920 al igual que muchas de la zona y en 2018, casi cien años después, fue su estudio de arquitectura.
Pasó el tiempo, dejó el lugar, y fue durante una cena de Zona MACO cuando coincidió con el coleccionista Jeff Magid (su ahora amigo muy cercano), quien acababa de adquirir la casa junto con una importante colección de arte y buscaba a alguien que le ayudara a remodelarla. Así, Carlos regresó a lo que algún día fue su estudio y nació Cuernavaca 3, un proyecto que se aleja de las tipologías tradicionales del arte para proponer algo mucho más cercano y habitable.
Cuernavaca 3, un espacio para vivir el arte desde adentro
Mientras nos da el tour por el espacio, le preguntamos “¿tú vives aquí?”, a lo que nos contesta entre risas “no, pero esa sensación es la intención.”
Más que intervenir el espacio de forma radical, optó por abrir la casa y mantener su esencia hogareña para conservar esa sensación íntima que no encuentras en un museo. Literalmente vas a una casa normal con cocina, sala, cuartos, baños y jardín donde la intención es que el visitante no se sienta ajeno al arte, sino todo lo contrario. Aquí, convives con piezas de Diego Rivera o Juan O’Gorman en un ambiente cotidiano, casi como si visitaras la casa de un amigo. El proyecto funciona bajo una dinámica flexible. Tienes que reservar directamente en su página y quien lo visita puede apropiarse del espacio durante unas horas, ya sea para platicar con tus amigos, escuchar música o simplemente recorrerlo, y así generar una relación mucho más natural con el arte. “Yo creo que el plan ideal de fin de semana es comer por la Condesa, que hay restaurantes increíbles, luego venir a Cuernavaca 3 a pasar la tarde y después salir a algún bar de la zona,” suguiere.
Actualmente, la colección reúne más de 80 piezas que van rotando constantemente de distintas colecciones y galerías privadas, lo que garantiza que cada visita sea distinta. Además de obras de arte, también hay maquetas, libros, sillas de diseño y hasta una colección de bonsáis.
Otro factor que hace este espacio tan especial, es que lejos de ser un showroom, Cuernavaca 3 no tiene un propósito comercial. En cambio, es una plataforma para que artistas, diseñadores y creativos puedan mostrar su trabajo en un contexto real: “Aquí hacemos desde exhibiciones de arreglos de flores hasta presentaciones de libros y recitales de ópera,” cuenta. Además, también funciona como un portal para poder acercar el arte a nuevas generaciones, o incluso a gente que quiere empezar a acercarse a este mundo pero desde un lugar más tranquilo y quizás menos intimidante que un museo o una galería. “Es un proyecto realmente público y estamos felices de poder acercar el arte a nuevas audiencias y también generar una comunidad”.
Cuernavaca 3 es de esos lugares en los que siempre descubres cosas nuevas. Cuenta con tres pisos que aunque no suene como mucho, necesitarías días enteros para recorrerlos y dejar de ver cosas nuevas en cada esquina, ya que están repletos de arte y diseño que, aunque quizás no te des cuenta al principio, mientras vas paseando te das cuenta que nada está ahí por casualidad. Al reinventar la casa, Carlos aprovechó absolutamente todo lo que había (y que incluso había de- jado ahí de cuando era su estudio): desde el material e infraestructura hasta la luz a diferentes horas del día. Esto no sólo para aprovechar cada uno de los espacios, sino también para que las obras se pudieran apreciar al máximo y convivieran en perfecta armonía con la arquitectura que las rodea.
Otro factor que hace este espacio tan especial, es que lejos de ser un showroom, Cuernavaca 3 no tiene un propósito comercial. En cambio, es una plataforma para que artistas, diseñadores y creativos puedan mostrar su trabajo en un contexto real: “Aquí hacemos desde exhibiciones de arreglos de flores hasta presentaciones de libros y recitales de ópera,” cuenta. Además, también funciona como un portal para poder acercar el arte a nuevas generaciones, o incluso a gente que quiere empezar a acercarse a este mundo pero desde un lugar más tranquilo y quizás menos intimidante que un museo o una galería. “Es un proyecto realmente público y estamos felices de poder acercar el arte a nuevas audiencias y también generar una comunidad”.