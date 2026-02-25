El nombre de Rafael Olarra ha cobrado relevancia en redes y medios internacionales tras vincularse con el actor chileno Pedro Pascal, conocido por su papel en series como The Last of Us y The Mandalorian.
Rafael Olarra: el diseñador y director argentino vinculado a Pedro Pascal
En las últimas semanas, han sido captados en diferentes ciudades y en diferentes situaciones que dejan ver su cercanía.
Primero fueron captados durante una función de Cumbres Borrascosas en Nueva York y días después en un paseo en Los Ángeles. Mientras tanto, los fans del actor chileno se preguntan quién es Rafael Olarra.
Rafael Olarra es un director creativo y diseñador argentino cuyo trabajo ha llamado la atención por su enfoque innovador y su doble giro reciente hacia la industria del entretenimiento y la moda.
Nacido en Argentina, Olarra se formó en diseño y ha desarrollado una carrera multifacética que abarca desde proyectos visuales experimentales hasta colaboraciones en eventos culturales de alto perfil.
Aunque su nombre no era ampliamente reconocido fuera del círculo artístico argentino hace unos años, en los últimos meses ha empezado a emerger en la escena internacional gracias a su cercanía con Pascal, lo que ha suscitado un renovado interés por su cercanía con Pedro.
La carrera de Olarra destaca por su capacidad para combinar distintos lenguajes visuales: diseño escénico, dirección creativa en campañas y estética aplicada a producciones audiovisuales.
Su enfoque se caracteriza por un equilibrio entre la sensibilidad artística y la audacia conceptual, rasgos que lo han llevado a colaborar en proyectos tanto en Argentina como en el extranjero.
Aunque los detalles sobre el alcance de su trabajo con Pascal son materia de especulación mediática, fuentes cercanas aseguran que ambos comparten valores estéticos y una visión creativa que ha fortalecido su vínculo personal y profesional. Esto explica en parte por qué Olarra ha empezado a aparecer en eventos públicos junto al actor y por qué su nombre se asocia cada vez más con tendencias de estilo y cultura pop contemporánea.
Pedro Pascal y Rafael Olarra
En las últimas semanas, Pedro Pascal y el director y creativo argentino Rafael Olarra han sido vistos en múltiples apariciones públicas que han avivado los rumores sobre su vínculo. Imágenes publicadas por medios como TMZ y recogidas por agencias muestran a la pareja paseando por las calles de Nueva York durante el fin de semana de San Valentín, asistiendo juntos a una función de cine y caminando tomados del brazo por el Lower East Side, así como compartiendo gestos cercanos en Beverly Hills, Los Ángeles, donde fueron fotografiados abrazados por la cintura mientras caminaban por la ciudad. Ninguno ha confirmado oficialmente la naturaleza de su relación.
Cabe señalar que ni Pedro Pascal ni el creativo argentino Rafael Olarra han hecho declaraciones públicas sobre sus recientes apariciones ni han confirmado la naturaleza del vínculo que los une. No obstante, para muchos seguidores las imágenes difundidas en medios y redes sociales resultan elocuentes. Según publicó el diario argentino La Nación, este no sería el primer capítulo en su historia: el medio asegura que ambos habrían mantenido una relación durante la pandemia, la cual posteriormente se habría interrumpido, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial por parte de ninguno de los dos.