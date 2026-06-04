El nuevo Serpentine Pavilion tiene toque mexicano: así es la obra que está conquistando Londres

Bautizado simplemente como A Serpentine, el pabellón parte de una idea aparentemente sencilla: un muro de ladrillo que se curva y ondula para crear espacios de encuentro. Sin embargo, detrás de esa simplicidad existe una exploración sofisticada sobre eficiencia estructural, paisaje y vida pública. Los arquitectos retomaron la tradición inglesa de los llamados “crinkle-crankle walls”, muros que obtienen estabilidad gracias a sus curvas y requieren menos material que una pared recta convencional.

Isabel Abascal y Alessandro Arienzo. (Cortesía. )

La propuesta también dialoga con el entorno de Hyde Park. Mientras uno de los muros sigue la lógica serpenteante que da nombre al proyecto, el otro responde a la vegetación existente. Entre ambos aparece una cubierta translúcida sostenida por columnas de ladrillo que filtra la luz y el aire, borrando los límites entre interior y exterior. Más que un edificio, la pieza funciona como una invitación a habitar el paisaje.

Vista del Serpentine Pavilion 2026. (Cortesía. )

Uno de los aspectos más interesantes del proyecto es su uso del ladrillo. Se trata de la primera vez en la historia del Serpentine Pavilion que este material se convierte en el protagonista absoluto de la estructura. Para LANZA atelier, el gesto no sólo conecta con la tradición arquitectónica británica, sino también con una larga herencia constructiva latinoamericana donde el ladrillo ha sido vehículo de innovación, identidad y experimentación.

La elección de LANZA atelier confirma además un cambio importante en la filosofía del programa. Si en sus primeros años el Serpentine Pavilion estuvo dominado por figuras consagradas como Zaha Hadid, Frank Gehry, Jean Nouvel u Oscar Niemeyer, en la última década ha apostado cada vez más por estudios emergentes capaces de ofrecer nuevas miradas. El despacho mexicano encaja perfectamente en esa visión gracias a una práctica reconocida internacionalmente por su atención al oficio, la materialidad y las formas cotidianas de habitar el espacio.