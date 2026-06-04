El verano londinense tiene este año un acento mexicano. El prestigioso Serpentine Pavilion, una de las comisiones arquitectónicas más influyentes del mundo, eligió a LANZA atelier —el estudio fundado en Ciudad de México por Isabel Abascal y Alessandro Arienzo— para diseñar su edición 2026, convirtiendo al despacho en el nuevo protagonista de una tradición que ha impulsado las carreras de algunas de las figuras más importantes de la arquitectura contemporánea. Basado en la histórica figura de la “serpentine wall” o muro ondulante inglés, el proyecto permanecerá abierto al público del 6 de junio al 25 de octubre en Kensington Gardens.
El nuevo Serpentine Pavilion tiene toque mexicano: así es la obra que está conquistando Londres
Bautizado simplemente como A Serpentine, el pabellón parte de una idea aparentemente sencilla: un muro de ladrillo que se curva y ondula para crear espacios de encuentro. Sin embargo, detrás de esa simplicidad existe una exploración sofisticada sobre eficiencia estructural, paisaje y vida pública. Los arquitectos retomaron la tradición inglesa de los llamados “crinkle-crankle walls”, muros que obtienen estabilidad gracias a sus curvas y requieren menos material que una pared recta convencional.
La propuesta también dialoga con el entorno de Hyde Park. Mientras uno de los muros sigue la lógica serpenteante que da nombre al proyecto, el otro responde a la vegetación existente. Entre ambos aparece una cubierta translúcida sostenida por columnas de ladrillo que filtra la luz y el aire, borrando los límites entre interior y exterior. Más que un edificio, la pieza funciona como una invitación a habitar el paisaje.
Uno de los aspectos más interesantes del proyecto es su uso del ladrillo. Se trata de la primera vez en la historia del Serpentine Pavilion que este material se convierte en el protagonista absoluto de la estructura. Para LANZA atelier, el gesto no sólo conecta con la tradición arquitectónica británica, sino también con una larga herencia constructiva latinoamericana donde el ladrillo ha sido vehículo de innovación, identidad y experimentación.
La elección de LANZA atelier confirma además un cambio importante en la filosofía del programa. Si en sus primeros años el Serpentine Pavilion estuvo dominado por figuras consagradas como Zaha Hadid, Frank Gehry, Jean Nouvel u Oscar Niemeyer, en la última década ha apostado cada vez más por estudios emergentes capaces de ofrecer nuevas miradas. El despacho mexicano encaja perfectamente en esa visión gracias a una práctica reconocida internacionalmente por su atención al oficio, la materialidad y las formas cotidianas de habitar el espacio.
Los mexicanos que han hecho historia en el Serpentine Pavilion
Con la llegada de LANZA atelier, México fortalece una presencia cada vez más visible en uno de los escenarios arquitectónicos más prestigiosos del planeta. Antes de Isabel Abascal y Alessandro Arienzo, la arquitecta mexicana Frida Escobedo fue seleccionada para diseñar el pabellón de 2018, convirtiéndose en una de las arquitectas más jóvenes en recibir la comisión. Su propuesta reinterpretó los patios tradicionales mexicanos mediante celosías, espejos de agua y juegos de luz inspirados en la arquitectura vernácula del país.
La presencia de Escobedo y ahora de LANZA atelier no es una coincidencia. Refleja el creciente reconocimiento internacional de una generación de arquitectos mexicanos que han logrado combinar tradición constructiva, sensibilidad social y experimentación formal. En un circuito global donde suelen dominar los grandes nombres europeos y estadounidenses, la arquitectura mexicana se ha convertido en una referencia indispensable para entender hacia dónde se dirige la disciplina.
A 25 años de la creación del Serpentine Pavilion, la edición 2026 no sólo celebra una de las plataformas culturales más importantes del mundo. También confirma que algunas de las conversaciones más estimulantes sobre arquitectura contemporánea están ocurriendo hoy en México. Y que, desde Londres, el mundo está prestando atención.