Emma Roberts y Cody John ya son esposos: así fue su romántica boda en Idaho

Emma Roberts y Cody John se casan en una lujosa boda en Idaho

De acuerdo con información publicada por Page Six, la ceremonia se llevó a cabo en la finca familiar de Cody John, con una duración aproximada de 45 minutos y una temperatura cercana a los 35 grados centígrados.

Cody John y Emma Roberts (Getty Images)

Para la ocasión, Emma Roberts lució un vestido de novia de gasa blanca con una abertura en la pierna y una diadema a juego, mientras que Cody vistió un clásico esmoquin negro.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando la actriz caminó hacia el altar tomada de la mano de su hijo Rhodes, de acuerdo con las imágenes obtenidas por el medio estadounidense.

Emma Roberts y Cody John (Instagram)

Los rumores de boda comenzaron días antes del enlace, cuando varias fuentes confirmaron que la pareja celebraría una ceremonia íntima durante el fin de semana.