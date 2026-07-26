Emma Roberts y Cody John ya son marido y mujer. La pareja contrajo matrimonio el sábado en una ceremonia privada celebrada en Sun Valley, Idaho, después de cuatro años de relación. Los actores eligieron un evento rodeado únicamente de familiares y amigos cercanos, entre ellos Julia Roberts, tía de la actriz, quien asistió para acompañarlos en uno de los días más importantes de sus vidas.
Emma Roberts y Cody John ya son esposos: así fue su romántica boda en Idaho
Emma Roberts y Cody John se casan en una lujosa boda en Idaho
De acuerdo con información publicada por Page Six, la ceremonia se llevó a cabo en la finca familiar de Cody John, con una duración aproximada de 45 minutos y una temperatura cercana a los 35 grados centígrados.
Para la ocasión, Emma Roberts lució un vestido de novia de gasa blanca con una abertura en la pierna y una diadema a juego, mientras que Cody vistió un clásico esmoquin negro.
Uno de los momentos más emotivos fue cuando la actriz caminó hacia el altar tomada de la mano de su hijo Rhodes, de acuerdo con las imágenes obtenidas por el medio estadounidense.
Los rumores de boda comenzaron días antes del enlace, cuando varias fuentes confirmaron que la pareja celebraría una ceremonia íntima durante el fin de semana.
Así anunció Emma Roberts su compromiso con Cody John
Emma Roberts y Cody John hicieron público su compromiso en julio de 2024. La actriz anunció la noticia en Instagram con una fotografía en la que presumía su anillo mientras abrazaba a su ahora esposo: "Pongo esto aquí antes de que mi madre se lo cuente a todo el mundo", escribió.
La relación entre ambos se conoció en agosto de 2022, cuando Cody compartió una fotografía en la que aparecía besando a la actriz. Poco después, una fuente explicó a E! News que ambos preferían avanzar con calma.
"A Emma le encanta la personalidad de Cody. Es muy gracioso y se lo están pasando muy bien juntos".
En ese momento, la misma fuente aseguró que Roberts era cuidadosa al presentar nuevas parejas a su hijo Rhodes, fruto de su relación con el actor Garrett Hedlund: "Emma es cautelosa a la hora de presentar a su hijo a gente nueva, pero sabe que ese día llegará pronto".
Tras casi cuatro años de noviazgo, Emma Roberts y Cody John finalmente celebraron su matrimonio en una ceremonia discreta, marcando el inicio de una nueva etapa juntos.