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Espectáculos

Emma Roberts y Cody John ya son esposos: así fue su romántica boda en Idaho

Emma Roberts y Cody John reunieron a sus familiares y amigos más cercanos para celebrar su matrimonio después de cuatro años de noviazgo.
dom 26 julio 2026 08:40 AM
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Cody John y Emma Roberts
Cody John y Emma Roberts (Getty Images)

Emma Roberts y Cody John ya son marido y mujer. La pareja contrajo matrimonio el sábado en una ceremonia privada celebrada en Sun Valley, Idaho, después de cuatro años de relación. Los actores eligieron un evento rodeado únicamente de familiares y amigos cercanos, entre ellos Julia Roberts, tía de la actriz, quien asistió para acompañarlos en uno de los días más importantes de sus vidas.

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Emma Roberts y Cody John se casan en una lujosa boda en Idaho

De acuerdo con información publicada por Page Six, la ceremonia se llevó a cabo en la finca familiar de Cody John, con una duración aproximada de 45 minutos y una temperatura cercana a los 35 grados centígrados.

Cody John y Emma Roberts
Cody John y Emma Roberts (Getty Images)

Para la ocasión, Emma Roberts lució un vestido de novia de gasa blanca con una abertura en la pierna y una diadema a juego, mientras que Cody vistió un clásico esmoquin negro.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando la actriz caminó hacia el altar tomada de la mano de su hijo Rhodes, de acuerdo con las imágenes obtenidas por el medio estadounidense.

Emma Roberts y Cody John
Emma Roberts y Cody John (Instagram)

Los rumores de boda comenzaron días antes del enlace, cuando varias fuentes confirmaron que la pareja celebraría una ceremonia íntima durante el fin de semana.

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Así anunció Emma Roberts su compromiso con Cody John

Emma Roberts y Cody John hicieron público su compromiso en julio de 2024. La actriz anunció la noticia en Instagram con una fotografía en la que presumía su anillo mientras abrazaba a su ahora esposo: "Pongo esto aquí antes de que mi madre se lo cuente a todo el mundo", escribió.

Emma Roberts y Cody John
Emma Roberts y Cody John (Instagram)

La relación entre ambos se conoció en agosto de 2022, cuando Cody compartió una fotografía en la que aparecía besando a la actriz. Poco después, una fuente explicó a E! News que ambos preferían avanzar con calma.

"A Emma le encanta la personalidad de Cody. Es muy gracioso y se lo están pasando muy bien juntos".

Emma Roberts y Cody John
Emma Roberts y Cody John (Instagram)

En ese momento, la misma fuente aseguró que Roberts era cuidadosa al presentar nuevas parejas a su hijo Rhodes, fruto de su relación con el actor Garrett Hedlund: "Emma es cautelosa a la hora de presentar a su hijo a gente nueva, pero sabe que ese día llegará pronto".

Tras casi cuatro años de noviazgo, Emma Roberts y Cody John finalmente celebraron su matrimonio en una ceremonia discreta, marcando el inicio de una nueva etapa juntos.

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