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Cultura

ALT: el festival de cine documental LGBT que quiere romper el estereotipo del dolor queer

El director y documentalista Souleyman Messalti habla sobre la tercera edición de ALT, el festival de cine documental LGBT que apuesta por historias queer complejas, íntimas y lejos de los clichés.
vie 29 mayo 2026 01:00 PM
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Souleyman Messalti, director y fundador de ALT, el Festival de Cine Docuemntal LGBT. (Cortesía. )

“Queríamos mostrar que no todos estamos tristes y sufriendo todo el tiempo”. Con esa frase, el documentalista francés-marroquí Souleyman Messalti resume el espíritu detrás de ALT, el festival de cine documental LGBT que este año celebra su tercera edición en Ciudad de México con una ambición mucho más grande: convertirse en una plataforma internacional para las historias queer.

Lo que comenzó “en una fiesta” entre amistades que compartían la inquietud de crear espacios para narrativas LGBT distintas, hoy se ha consolidado como uno de los proyectos cinematográficos independientes más interesantes dentro de la escena cultural queer en México. Para Messalti, la intención siempre fue clara: abrir una ventana hacia realidades complejas, alejadas de los estereotipos y del sufrimiento como única narrativa posible.

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“Sentíamos que hacían falta espacios para historias queer contadas desde la complejidad y sin simplificarlas”, explica el director del festival. Desde su experiencia como documentalista —con más de una década trabajando temas de migración, política internacional y derechos humanos— encontró en el cine documental una herramienta profundamente humana para acercarse a otras vidas y realidades.

Y aunque reconoce que el documental sigue siendo un género poco consumido por las audiencias masivas, considera que existe un enorme potencial emocional y político en este formato. “Cuando ves un documental, sabes que esas personas existen y siguen viviendo esa realidad cuando termina la película”, afirma. Para él, ahí radica una diferencia fundamental frente a la ficción.

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La tercera edición se llevará a cabo del 28 al 31 de mayo. (Cortesía. )

En sus primeras dos ediciones, ALT estuvo enfocado únicamente en América Latina. Sin embargo, tras la respuesta positiva del público a una proyección proveniente de Rusia el año pasado, el festival decidió abrir su convocatoria al resto del mundo. La idea, explica Messalti, es conectar experiencias queer globales atravesadas por temas universales como el exilio, la violencia, la identidad o la búsqueda de comunidad.

La programación de este año refleja justamente esa intención. Más allá de historias centradas exclusivamente en salir del clóset o enfrentar discriminación, ALT busca mostrar otras dimensiones de la experiencia LGBT: el deseo, la fiesta, la intimidad, el humor o la resistencia cotidiana. “Somos personas enteras”, señala el director.

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Esa mirada también atraviesa la curaduría del festival. Entre las películas seleccionadas hay historias donde la identidad sexual no necesariamente ocupa el centro de la trama. Un ejemplo es Everything Needs to Live, documental situado entre Ucrania y Polonia sobre una campeona mundial de fisicoculturismo lesbiana que dedica sus días a rescatar animales abandonados durante la guerra. “Eso es lo que queremos mostrar: que somos mucho más que una etiqueta”, explica.

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Las actividades se desarrollarán en varias sedes como LagoAlgo, El Centro Cultural Bella Época, (Cortesía.)

Pero ALT también funciona como una plataforma política. Frente al crecimiento global de discursos y legislaciones anti LGBT, el festival busca responder desde el cine y la conversación pública. En ediciones anteriores han organizado conversatorios con activistas exiliados y especialistas para hablar sobre represión, censura y derechos humanos en distintos países. “Es una plataforma de cine, sí, pero también de activismo”, asegura Messalti.

Ahora, con un equipo más sólido y una comunidad creciente detrás del proyecto, ALT mira hacia el futuro con nuevos objetivos: expandirse a otras ciudades mexicanas y eventualmente a otros países. Lo que empezó como una idea improvisada entre amistades hoy busca convertirse en un espacio permanente para imaginar otras formas de mirar las vidas queer dentro y fuera de la pantalla.

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LGBT

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