ALT: el festival de cine documental LGBT que quiere romper el estereotipo del dolor queer

“Sentíamos que hacían falta espacios para historias queer contadas desde la complejidad y sin simplificarlas”, explica el director del festival. Desde su experiencia como documentalista —con más de una década trabajando temas de migración, política internacional y derechos humanos— encontró en el cine documental una herramienta profundamente humana para acercarse a otras vidas y realidades.

Y aunque reconoce que el documental sigue siendo un género poco consumido por las audiencias masivas, considera que existe un enorme potencial emocional y político en este formato. “Cuando ves un documental, sabes que esas personas existen y siguen viviendo esa realidad cuando termina la película”, afirma. Para él, ahí radica una diferencia fundamental frente a la ficción.

La tercera edición se llevará a cabo del 28 al 31 de mayo. (Cortesía. )

En sus primeras dos ediciones, ALT estuvo enfocado únicamente en América Latina. Sin embargo, tras la respuesta positiva del público a una proyección proveniente de Rusia el año pasado, el festival decidió abrir su convocatoria al resto del mundo. La idea, explica Messalti, es conectar experiencias queer globales atravesadas por temas universales como el exilio, la violencia, la identidad o la búsqueda de comunidad.

La programación de este año refleja justamente esa intención. Más allá de historias centradas exclusivamente en salir del clóset o enfrentar discriminación, ALT busca mostrar otras dimensiones de la experiencia LGBT: el deseo, la fiesta, la intimidad, el humor o la resistencia cotidiana. “Somos personas enteras”, señala el director.

