Donald Trump despertó críticas tras publicar una imagen creada con inteligencia artificial en la que se representa con una estética inspirada en Jesucristo, poco después de lanzar críticas hacia el Papa Leon XIV.
Trump se presenta como 'el Mesías' luego de enfrentamiento con el papa León XIV
Imagen, declaraciones y reacciones
El 12 de abril, Trump publicó en Truth Social una imagen generada con IA en la que aparece vestido con una túnica blanca y roja, colocando una mano sobre la frente de un hombre enfermo, en una escena que remite a representaciones religiosas de sanación. En la imagen también aparecen una mujer rezando, un soldado y una enfermera observándolo, mientras al fondo se ven una bandera de Estados Unidos, fuegos artificiales, águilas y aviones militares.
La publicación no incluía texto y fue compartida poco después de un mensaje en el que criticó directamente al papa. “El papa León es DÉBIL en el tema del crimen y terrible en política exterior”, escribió en Truth Social.
En ese mismo mensaje, Trump expresó desacuerdo con la postura del papa sobre temas internacionales, incluyendo Irán y Venezuela, y defendió sus propias decisiones como parte de lo que considera su mandato electoral. También afirmó que no quiere un papa que respalde ciertas posturas sobre armas nucleares o que critique al presidente de Estados Unidos.
En ese mismo mensaje, añadió: “Me gusta mucho más su hermano Louis que él, porque Louis es completamente MAGA. Él lo entiende y León no”.
También expresó su postura sobre temas internacionales: “No quiero a un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear”. Y continuó: “No quiero a un papa que piense que es terrible que Estados Unidos haya atacado a Venezuela…”.
Además, defendió sus decisiones como presidente: “Y no quiero a un papa que critique al presidente de Estados Unidos cuando estoy haciendo exactamente para lo que fui elegido, POR AMPLIA MAYORÍA”.
Las reacciones no se limitaron al ámbito religioso. La congresista Marjorie Taylor Greene criticó la publicación y escribió: “En la Pascua ortodoxa, el presidente Trump atacó al papa… y luego publicó esta imagen como si estuviera reemplazando a Jesús… rechazo completamente esto y estoy rezando en contra”.
También hubo posicionamientos desde la Iglesia. El arzobispo Paul S. Coakley expresó su preocupación por los comentarios hacia el papa y subrayó que su rol no es político, sino espiritual. "Me entristece que el presidente haya decidido escribir palabras tan despectivas sobre el Santo Padre… el papa León no es su rival ni es un político”.
Por otro lado, el papa respondió a las críticas en declaraciones a medios: “No tengo miedo de la administración Trump ni de expresar en voz alta el mensaje del Evangelio, que es lo que creo que estoy aquí para hacer”.
También aclaró su postura: “No somos políticos, no abordamos la política exterior desde la misma perspectiva que él puede tener, pero sí creo en el mensaje del Evangelio, como alguien que busca la paz”.
El episodio ocurre en un contexto de tensiones internacionales relacionadas con el conflicto en Irán, así como de diferencias públicas entre el gobierno estadounidense y el Vaticano sobre estos temas.