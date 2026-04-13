Trump se presenta como 'el Mesías' luego de enfrentamiento con el papa León XIV

Imagen, declaraciones y reacciones

El 12 de abril, Trump publicó en Truth Social una imagen generada con IA en la que aparece vestido con una túnica blanca y roja, colocando una mano sobre la frente de un hombre enfermo, en una escena que remite a representaciones religiosas de sanación. En la imagen también aparecen una mujer rezando, un soldado y una enfermera observándolo, mientras al fondo se ven una bandera de Estados Unidos, fuegos artificiales, águilas y aviones militares.

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La publicación no incluía texto y fue compartida poco después de un mensaje en el que criticó directamente al papa. “El papa León es DÉBIL en el tema del crimen y terrible en política exterior”, escribió en Truth Social.

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En ese mismo mensaje, Trump expresó desacuerdo con la postura del papa sobre temas internacionales, incluyendo Irán y Venezuela, y defendió sus propias decisiones como parte de lo que considera su mandato electoral. También afirmó que no quiere un papa que respalde ciertas posturas sobre armas nucleares o que critique al presidente de Estados Unidos.

En ese mismo mensaje, añadió: “Me gusta mucho más su hermano Louis que él, porque Louis es completamente MAGA. Él lo entiende y León no”.

También expresó su postura sobre temas internacionales: “No quiero a un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear”. Y continuó: “No quiero a un papa que piense que es terrible que Estados Unidos haya atacado a Venezuela…”.

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Además, defendió sus decisiones como presidente: “Y no quiero a un papa que critique al presidente de Estados Unidos cuando estoy haciendo exactamente para lo que fui elegido, POR AMPLIA MAYORÍA”.