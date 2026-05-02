Quién es Banksy: el misterio, las teorías y lo que realmente sabemos

Pero lo que realmente elevó a Banksy a categoría de leyenda no fue solo su estética, sino su capacidad para construir una narrativa sin rostro. A diferencia de otros artistas, su identidad nunca ha sido confirmada. Y en ese vacío crecieron teorías que lo vinculan con distintos nombres, historias y hasta colectivos creativos.

La hipótesis más extendida apunta a Robin Gunningham, un británico cuya identidad fue señalada tras una investigación periodística que rastreó movimientos geográficos coincidentes con las apariciones de las obras. Aunque la teoría es convincente para muchos, nunca ha sido confirmada oficialmente.

En 2025. Banksy publicó una fotografía de su último mural en la fachada de los Tribunales Reales de Justicia, que representa a un juez golpeando a un manifestante. A las pocas horas de publicar la imagen, la obra de arte fue cubierta y custodiada por agentes de seguridad. (Dan Kitwood/Getty Images)

Otra línea de especulación conecta a Banksy con Robert Del Naja, músico de la banda Massive Attack y también artista visual. Algunos seguidores sostienen que las obras de Banksy aparecen en ciudades donde la banda está de gira, lo que ha alimentado la idea de que podría tratarse de un proyecto colectivo o incluso de una identidad compartida.

Y es que esa es otra teoría persistente: Banksy no sería una sola persona, sino un equipo. Una especie de marca artística coordinada que mezcla activismo, diseño y estrategia mediática. Esta hipótesis explicaría la sofisticación de sus intervenciones, su alcance global y su capacidad para mantenerse siempre un paso adelante.

