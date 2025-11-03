La Vallée Village celebra 25 años con arte, moda y un toque surrealista made in México

El brunch del 25 de octubre fue más que una cita de moda, fue una experiencia sensorial completa. Los invitados disfrutaron de una presentación íntima con los creadores, seguida de una experiencia de compra VIP en las nuevas suites del Village, espacios diseñados para vivir el lujo de forma personalizada y relajada, con ese toque francés que convierte cualquier detalle en arte.

Con esta colaboración, La Vallée Village reafirma su papel como destino internacional donde el arte, la moda y la cultura se cruzan con elegancia, celebrando un cuarto de siglo de innovación, diseño y savoir-faire. (Cortesía)

Incluso los más pequeños tuvieron su momento, mientras los adultos exploraban la colección, los niños participaron en actividades inspiradas en el color, el diseño y la creatividad, reforzando el espíritu familiar que caracteriza al Village.

Más que un aniversario, esta cita marca el inicio de una nueva etapa: una en la que el lujo se siente, se vive y, sobre todo, se comparte. (Cortesía)

