Viajes y gourmet

La Vallée Village celebra 25 años con arte, moda y un toque surrealista made in México

París siempre ha sido sinónimo de estilo, y este otoño, la ciudad del amor tiene un nuevo punto de encuentro entre el arte y la moda: La Vallée Village.
lun 03 noviembre 2025 07:41 PM
La Vallée Village
París siempre ha sido sinónimo de estilo, pero este otoño, la ciudad del amor tiene un nuevo punto de encuentro entre el arte y la moda: La Vallée Village, que celebra su 25º aniversario con una colaboración que lleva el lujo a otro nivel.

La Vallée Village celebra su 25º aniversario con una colaboración que lleva el lujo a otro nivel. El icónico destino de compras de lujo presentó sus nuevas Personal Shopping Suites con un brunch privado que reunió a lo más chic de la escena parisina y mexicana.

¿El motivo? Una colaboración exclusiva entre Jorge Ayala, el diseñador mexicano detrás de The House of Ayala, y el legendario artista surrealista Pedro Friedeberg, conocido por sus estructuras geométricas y su estilo inconfundible que mezcla lo sagrado con lo fantástico.

The House of Ayala
La colección presentada fue una serie limitada de mascadas de seda que parecen salidas de un sueño arquitectónico: la precisión y líneas de Ayala se funden con los símbolos, colores y patrones hipnóticos de Friedeberg.

La colección presentada fue una serie limitada de mascadas de seda que parecen salidas de un sueño arquitectónico, la precisión y líneas de Ayala se funden con los símbolos, colores y patrones hipnóticos de Friedeberg. Cada pieza cuenta una historia de herencia creativa mexicana reinterpretada desde una mirada contemporánea y sofisticada, perfecta para quienes entienden que la moda también puede ser arte portátil.

La Vallée Village
La Vallée Village, que celebra su 25º aniversario con una colaboración que lleva el lujo a otro nivel.

El brunch del 25 de octubre fue más que una cita de moda, fue una experiencia sensorial completa. Los invitados disfrutaron de una presentación íntima con los creadores, seguida de una experiencia de compra VIP en las nuevas suites del Village, espacios diseñados para vivir el lujo de forma personalizada y relajada, con ese toque francés que convierte cualquier detalle en arte.

La Vallée Village
Con esta colaboración, La Vallée Village reafirma su papel como destino internacional donde el arte, la moda y la cultura se cruzan con elegancia, celebrando un cuarto de siglo de innovación, diseño y savoir-faire.

Incluso los más pequeños tuvieron su momento, mientras los adultos exploraban la colección, los niños participaron en actividades inspiradas en el color, el diseño y la creatividad, reforzando el espíritu familiar que caracteriza al Village.

La Vallée Village
Más que un aniversario, esta cita marca el inicio de una nueva etapa: una en la que el lujo se siente, se vive y, sobre todo, se comparte.

Con esta colaboración, La Vallée Village reafirma su papel como destino internacional donde el arte, la moda y la cultura se cruzan con elegancia, celebrando un cuarto de siglo de innovación, diseño y savoir-faire. Más que un aniversario, esta cita marca el inicio de una nueva etapa: una en la que el lujo se siente, se vive y, sobre todo, se comparte.

