El escritor mexicano David Toscana gana el Alfaguara 2026 con El ejército ciego, una épica de los vencidos

La literatura mexicana vuelve a ocupar el centro del mapa editorial en lengua española. El escritor David Toscana ha sido distinguido con el Premio Alfaguara de Novela 2026 por El ejército ciego, una obra de aliento épico que revisita la historia desde la mirada de quienes fueron derrotados y silenciados.

El jurado del XXIX Premio Alfaguara de Novela declaró ganadora la obra por mayoría, entre un total de 1, 140 manuscritos recibidos. Presentada bajo el seudónimo de Kozaro, el Escriba, la novela fue reconocida por su potencia simbólica y su ambición literaria. El galardón está dotado con 175.000 dólares, una escultura del escultor español Martín Chirino y la publicación simultánea en todo el territorio de habla hispana. El libro llegará a las librerías en marzo.

