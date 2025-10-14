Publicidad

Cultura

Mario Schjetnan gana el Premio Internacional de Arquitectura de Paisaje Cornelia Hahn Oberlander 2025

Por su visión social y ambiental en la arquitectura del paisaje, el arquitecto mexicano Mario Schjetnan gana el Premio Oberlander 2025.
mar 14 octubre 2025 10:11 AM
mario_Schjetnan.png
Mario y Ana Schjetnan. (Cortesía. )

“Por una obra excepcionalmente talentosa, creativa, valiente y visionaria, con un cuerpo de obra construida extensa que es ejemplo del arte de la arquitectura de paisaje”, el arquitecto paisajista Mario Schjetnan y su despacho Grupo de Diseño Urbano (GDU), fueron galardonados con el Premio Internacional de Arquitectura de Paisaje Cornelia Hahn Oberlander 2025, otorgado por The Cultural Landscape Foundation (TCLF).

En palabras del jurado del Premio Oberlander –encabezado por Claire Agre, socia y cofundadora de Unknown Studio Landscape Architecture & Urban Design– “en una era del surgimiento acelerado de mega ciudades y homogenización cultural”, el ganador de este año “es un fuerte referente de compromiso social y justicia ambiental en sintonía con el arte de la arquitectura de paisaje”.

A lo largo de los años, el trabajo de Mario Schjetnan, crea un puente entre lo ético y lo estético abogando por el acceso a la naturaleza en la ciudad como un derecho humano fundamental. Tenemos el derecho humano al espacio abierto público”, ha sido la filosofía fundamental de Schjetnan, la cual se centra en el acceso equitativo a la naturaleza en las ciudades.

Compromiso social y visión ética del paisaje

El jurado internacional, compuesto por siete expertos de distintas partes del mundo, destacó el trabajo de Schjetnan y GDU por su enfoque social, creativo y visionario, que equilibra arte, ética y sustentabilidad.

En palabras del jurado, su obra “proporciona paisajes públicos como infraestructura esencial en entornos de rápida urbanización” y “crea un puente entre lo ético y lo estético, abogando por el acceso a la naturaleza como un derecho humano fundamental”.

CarlosRascón_ManuelPeniche_AnaSchjetnan_MarioSchjetnan_MarcoGonzález.jpg
Carlos Rascón, Manuel Peniche, Ana Schjetnan, Mario Schjetnan y Marco González. (Cortesía. )

Trayectoria y legado de Mario Schjetnan

Con más de cinco décadas de experiencia, Mario Schjetnan ha dejado huella en México, Latinoamérica, Medio Oriente y Estados Unidos. Es arquitecto egresado de la UNAM, maestro en Arquitectura de Paisaje por la Universidad de California, Berkeley, y cuenta con doctorados honoris causa por la UANL y la UABC.

Entre las obras más emblemáticas de GDU se encuentran:

  • Parque Ecológico Xochimilco (CDMX), proyecto que restauró el paisaje cultural de las chinampas y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

  • Bosque de Chapultepec, donde GDU desarrolló un Plan Maestro, jardines botánicos y mejoras en la infraestructura verde.

  • Parque La Mexicana, en Santa Fe, ejemplo de reconversión de un sitio postindustrial en uno de los espacios públicos más visitados de la capital.

  • Parque Bicentenario y el Jardín Natura, que regeneran suelos y ecosistemas dañados por la actividad petrolera.

En el extranjero, destacan Union Point Park (California), San Pedro Creek Culture Park (Texas) y el Cornerstone Festival of Gardens (California).

Influencias y pensamiento

Schjetnan ha sido influido por figuras como Luis Barragán, Roberto Burle Marx y Lawrence Halprin, así como por la cultura mexicana y el legado prehispánico. Su trabajo, afirma, busca “mejorar la habitabilidad de las zonas más pobres” y promover “una nueva relación ética y estética con el medio ambiente”.

Equipo GDU.jpg
Equipo GDU. (Cortesía.)

Ha impartido clases en universidades de México, Estados Unidos, Europa y Asia, y es miembro de la Academia de Artes de México y Fellow de la American Society of Landscape Architects (ASLA).

El Premio Oberlander, otorgado cada dos años, fue creado por TCLF en honor a la arquitecta paisajista Cornelia Hahn Oberlander, pionera en el diseño sustentable y defensora temprana de la acción climática.

