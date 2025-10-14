Mario Schjetnan gana el Premio Internacional de Arquitectura de Paisaje Cornelia Hahn Oberlander 2025

“Por una obra excepcionalmente talentosa, creativa, valiente y visionaria, con un cuerpo de obra construida extensa que es ejemplo del arte de la arquitectura de paisaje”, el arquitecto paisajista Mario Schjetnan y su despacho Grupo de Diseño Urbano (GDU), fueron galardonados con el Premio Internacional de Arquitectura de Paisaje Cornelia Hahn Oberlander 2025, otorgado por The Cultural Landscape Foundation (TCLF).

En palabras del jurado del Premio Oberlander –encabezado por Claire Agre, socia y cofundadora de Unknown Studio Landscape Architecture & Urban Design– “en una era del surgimiento acelerado de mega ciudades y homogenización cultural”, el ganador de este año “es un fuerte referente de compromiso social y justicia ambiental en sintonía con el arte de la arquitectura de paisaje”.

A lo largo de los años, el trabajo de Mario Schjetnan, crea un puente entre lo ético y lo estético abogando por el acceso a la naturaleza en la ciudad como un derecho humano fundamental. Tenemos el derecho humano al espacio abierto público”, ha sido la filosofía fundamental de Schjetnan, la cual se centra en el acceso equitativo a la naturaleza en las ciudades.

