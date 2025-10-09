Austin TV llega al festival Hipnosis 2025 y presentará su disco "Indra" por única vez

¿Quién es Austin TV?

La banda mexicana, Austin TV, nació en 2001 en CDMX y desde sus comienzos se ha caracterizado por hacer música de rock alternativo con una propuesta visual muy interesante ya que sus cinco integrantes siempre usan máscaras de distintos motivos al presentarse en vivo o en sus redes sociales, lo cual mantiene su identidad como un secreto.

Austin TV es una banda con un estilo musical muy original ya que su música solo es instrumental. (Instagram - @austin_tv)

Algo que distingue a Austin TV de otras bandas alternativas mexicanas como Zoé o Café Tacvba es que sus canciones solo son instrumentales, es decir, no tienen una letra o voz. Después de sacar el disco Tupac Martir’s Nierka Pt. II (Live at Peacock Theatre) en 2012, la banda tomó una pausa en su carrera, la cual terminó en 2023 cuando estrenaron el disco Rizoma.

Austin TV se caracteriza por hacer música del género rock alternativo. (Instagram - @austin_tv)

Indra, el último lanzamiento de Austin TV

En mayo de 2025, la banda Austin TV estrenó el EP Indra como continuación de su disco Rizoma. Las canciones que conforman a Indra son Todo lo que es, Indra, Patrones en el vacío y Aún así nos conocimos.

Al igual que el resto de la música hecha por Austin TV, Indra nos trae una propuesta de música experimental donde los miembros de la banda nos comparten su visión de vida a través de canciones completamente instrumentales. De acuerdo con el cartel oficial del festival, Austin TV presentará Indra en vivo por única vez durante Hipnosis 2025.