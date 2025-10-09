Para presentar su más reciente EP, Indra, la banda Austin TV se presentará el domingo 2 de noviembre durante el festival Hipnosis 2025, el cual se realizará en el Estadio Fray Nano de la CDMX, del 1 al 2 de noviembre. Este show es especial ya que será la única vez que Austin TV presente las cuatro canciones de Indra en vivo.
Austin TV llega al festival Hipnosis 2025 y presentará su disco "Indra" por única vez
¿Quién es Austin TV?
La banda mexicana, Austin TV, nació en 2001 en CDMX y desde sus comienzos se ha caracterizado por hacer música de rock alternativo con una propuesta visual muy interesante ya que sus cinco integrantes siempre usan máscaras de distintos motivos al presentarse en vivo o en sus redes sociales, lo cual mantiene su identidad como un secreto.
Algo que distingue a Austin TV de otras bandas alternativas mexicanas como Zoé o Café Tacvba es que sus canciones solo son instrumentales, es decir, no tienen una letra o voz. Después de sacar el disco Tupac Martir’s Nierka Pt. II (Live at Peacock Theatre) en 2012, la banda tomó una pausa en su carrera, la cual terminó en 2023 cuando estrenaron el disco Rizoma.
Indra, el último lanzamiento de Austin TV
En mayo de 2025, la banda Austin TV estrenó el EP Indra como continuación de su disco Rizoma. Las canciones que conforman a Indra son Todo lo que es, Indra, Patrones en el vacío y Aún así nos conocimos.
Al igual que el resto de la música hecha por Austin TV, Indra nos trae una propuesta de música experimental donde los miembros de la banda nos comparten su visión de vida a través de canciones completamente instrumentales. De acuerdo con el cartel oficial del festival, Austin TV presentará Indra en vivo por única vez durante Hipnosis 2025.
¿Qué otros artistas estarán en Hipnosis 2025?
Además de Austin TV, otros artistas mexicanos que estarán presentes en el festival Hipnosis 2025 serán Mirror Revelations y Grave / Mal. Los encargados de encabezar el lineup del festival son Pavement, quien se presentará por primera vez en nuestro país el primer día del festival, sábado 1 de noviembre y Dinosaur JR., quienes tocarán el domingo 2 de noviembre.
Si te interesa ver la única presentación de Indra de Austin TV en vivo, aún puedes comprar boletos para Hipnosis a través de Fever . Encontrarás tanto abonos para los dos días de festival como entradas para asistir únicamente el sábado o el domingo. Los precios van desde $2,900 MXN hasta $5,500 MXN.