László Krasznahorkai, Nobel de Literatura 2025: voz radical del fin y la redención

¿Quién es László Krasznahorkai?

László Krasznahorkai nació el 5 de enero de 1954 en Gyula, Hungría. Estudió derecho y luego lengua y literatura húngaras antes de dedicarse de lleno a la escritura. Desde los años ochenta se ha consolidado como una de las voces más exigentes y originales de la literatura contemporánea húngara y europea.

Aunque su obra ha tardado en alcanzar un público masivo en los países de habla hispana, algunas de sus novelas claves ya se han traducido y circulan ampliamente. Colaboró frecuentemente con el cineasta Béla Tarr, cuyas adaptaciones (por ejemplo de Satantango o Werckmeister Harmonies) ayudaron a proyectar su obra más allá de las fronteras literarias.

Laszlo Krasznahorkai, ganador del premio Nobel de literatura 2025. (Carlos Alvarez/Getty Images)

El estilo literario de Krasznahorkai

El fallo que le otorgó el Nobel habla de László Krasznahorkai como un “gran escritor épico en la tradición centroeuropea que extiende desde Kafka hasta Thomas Bernhard, caracterizado por el absurdo y el exceso grotesco”.

En ese sentido, la escritura de Krasznahorkai se reconoce, según los expertos, por frases extensas y estructuras prolongadas: muchas de sus novelas están compuestas por oraciones que atraviesan párrafos o páginas completas sin pausas innecesarias, una visión apocalíptica y existencial y el humor negro como detonante dentro de su narrativa y al mismo tiempo un tono luminoso y sublime. .

