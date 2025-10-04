Cinco películas de amor imperdibles que están basadas en libros

Cinco películas de amor basadas en novelas

Orgullo y Prejuicio

Empezamos por los clásicos, no podíamos dejar fuera una de las obras de Jane Austen cuando hablamos de historias de amor.

En Inglaterra del siglo XIX, Elizabeth Bennet, una de cinco hermanas y Mr. Darcy viven un amor lleno de malos entendidos y, como dice el título, "amor y prejuicios".

La película con Kiera Knightley es una de las pelis de amor más románticas que verás, con escenas que te harán suspirar, tensión y el feeling confuso que mezcla orgullo, amor y vulnerabilidad.

The Notebook

Basada en la novela de Nicholas Sparks, The Notebook cuenta la historia de Noah y Allie, un amor imposible que aún con el paso del tiempo nunca deja de existir.

Es de esas películas que sí o sí te hacen llorar al mezclar nostalgia, pasión y lo inevitable. Es una historia en la que no puedes evitar preguntarte si realmente el amor dura para siempre.

Las novelas de Sparks tienen su sello tan melancólico y poético que escoger entre el libro y la película será una misión imposible.

Yo antes de ti

Will, un hombre que quedó parapléjico tras un devastador accidente, necesita contratar a alguien para que cuide de él. Aquí es donde entra Lou, una chica súper alegre y un poco perdida en su vida.

Esta historia confirma que el amor puede surgir incluso entre personas que son polos opuestos y transforma este relato en algo completamente inesperado pero al mismo tiempo muy real.

En la película no vas a parar de reír, te vas a enamorar y también vas a llorar.