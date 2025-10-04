Publicidad

Cultura

Cinco películas de amor imperdibles que están basadas en libros

¿Pelis o libros? Estas cinco historias de amor conquistaron primero a los lectores para después llegar a la pantalla grande.
sáb 04 octubre 2025 01:36 PM
the_notebook_lead.jpg
The Notebook (IMDb)

El romance siempre ha sido uno de los géneros favoritos tanto en la literatura como en el cine. Hay historias que nos hacen llorar a mares, creer otra vez en el amor o incluso hacernos sentir mariposas.

Si todavía no sabes qué disfrutar primero, te dejamos cinco películas de amor basadas en libros para que las compares y decidas cuál versión es tu favorita.

Cinco películas de amor basadas en novelas

Orgullo y Prejuicio

orgullo y prejuicio
Orgullo y Prejuicio

Empezamos por los clásicos, no podíamos dejar fuera una de las obras de Jane Austen cuando hablamos de historias de amor.

En Inglaterra del siglo XIX, Elizabeth Bennet, una de cinco hermanas y Mr. Darcy viven un amor lleno de malos entendidos y, como dice el título, "amor y prejuicios".

La película con Kiera Knightley es una de las pelis de amor más románticas que verás, con escenas que te harán suspirar, tensión y el feeling confuso que mezcla orgullo, amor y vulnerabilidad.

The Notebook

The_notebook
The Notebook

Basada en la novela de Nicholas Sparks, The Notebook cuenta la historia de Noah y Allie, un amor imposible que aún con el paso del tiempo nunca deja de existir.

Es de esas películas que sí o sí te hacen llorar al mezclar nostalgia, pasión y lo inevitable. Es una historia en la que no puedes evitar preguntarte si realmente el amor dura para siempre.

Las novelas de Sparks tienen su sello tan melancólico y poético que escoger entre el libro y la película será una misión imposible.

Yo antes de ti

yo antes de ti
Yo antes de ti (IMDb)

Will, un hombre que quedó parapléjico tras un devastador accidente, necesita contratar a alguien para que cuide de él. Aquí es donde entra Lou, una chica súper alegre y un poco perdida en su vida.

Esta historia confirma que el amor puede surgir incluso entre personas que son polos opuestos y transforma este relato en algo completamente inesperado pero al mismo tiempo muy real.

En la película no vas a parar de reír, te vas a enamorar y también vas a llorar.

Cumbres Borrascosas

cumbres_borrascosas
Cumbres Borrascosas (2026) (IMDb)

Una novela gótica que explora el amor pero de forma obsesiva a través de venganza y destrucción emocional. Esta historia de Emily Brontë es intensa, oscura y lo opuesto a lo que tenemos idealizado sobre el amor.

Heathcliff y Catherine no son la típica pareja perfecta, sino que demuestran pasión pero de una manera desbordada e incluso destructiva.

A lo largo de los años se han hecho varias adaptaciones de esta novela en el cine y ahora, una nueva película le dará vida a esta historia de la mano de Margot Robbie y Jacob Elordi.

Es el momento perfecto para adentrarte en la vida de esta pareja a través de las páginas para después, descubrir lo que esta nueva adaptación tiene para nosotros.

One Day

one_day
One Day (IMDb)

Esta historia es una montaña rusa de sentimientos: te hará suspirar, reír, reflexionar, enamorarte y también llorar.

La novela de David Nicholls y la película siguen la vida de Emma y Dexter durante 20 años, volviendo siempre al mismo día: 15 de julio. De esta forma, podemos ver cómo evoluciona su amistad y relación a lo largo de años que están llenos de cambios, errores y química.

Tanto en el libro como en la película sientes el paso del tiempo, la nostalgia y el dolor junto con ellos, recordándote que las segundas oportunidades a veces llegan de manera inesperada.

