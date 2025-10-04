Cinco películas de amor imperdibles que están basadas en libros

El romance siempre ha sido uno de los géneros favoritos tanto en la literatura como en el cine. Hay historias que nos hacen llorar a mares, creer otra vez en el amor o incluso hacernos sentir mariposas.
Si todavía no sabes qué disfrutar primero, te dejamos cinco películas de amor basadas en libros para que las compares y decidas cuál versión es tu favorita.
Cinco películas de amor basadas en novelas
Orgullo y Prejuicio
Empezamos por los clásicos, no podíamos dejar fuera una de las obras de Jane Austen cuando hablamos de historias de amor.
En Inglaterra del siglo XIX, Elizabeth Bennet, una de cinco hermanas y Mr. Darcy viven un amor lleno de malos entendidos y, como dice el título, "amor y prejuicios".
Esta historia confirma que el amor puede surgir incluso entre personas que son polos opuestos y transforma este relato en algo completamente inesperado pero al mismo tiempo muy real.
En la película no vas a parar de reír, te vas a enamorar y también vas a llorar.
Cumbres Borrascosas
Una novela gótica que explora el amor pero de forma obsesiva a través de venganza y destrucción emocional. Esta historia de Emily Brontë es intensa, oscura y lo opuesto a lo que tenemos idealizado sobre el amor.
Heathcliff y Catherine no son la típica pareja perfecta, sino que demuestran pasión pero de una manera desbordada e incluso destructiva.
A lo largo de los años se han hecho varias adaptaciones de esta novela en el cine y ahora, una nueva película le dará vida a esta historia de la mano de Margot Robbie y Jacob Elordi.
Es el momento perfecto para adentrarte en la vida de esta pareja a través de las páginas para después, descubrir lo que esta nueva adaptación tiene para nosotros.
One Day
Esta historia es una montaña rusa de sentimientos: te hará suspirar, reír, reflexionar, enamorarte y también llorar.
La novela de David Nicholls y la película siguen la vida de Emma y Dexter durante 20 años, volviendo siempre al mismo día: 15 de julio. De esta forma, podemos ver cómo evoluciona su amistad y relación a lo largo de años que están llenos de cambios, errores y química.
Tanto en el libro como en la película sientes el paso del tiempo, la nostalgia y el dolor junto con ellos, recordándote que las segundas oportunidades a veces llegan de manera inesperada.