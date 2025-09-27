La mejor lista de audiolibros cortos que debes de escuchar y que duran menos de cinco horas

5 audiolibros que tienes que escuchar y que duran menos de cinco horas

The Comfort Book de Matt Haig

Duración: 3 horas

The Comfort Book por Matt Haig (Amazon)

Este audiolibro es una recopilación de notas, listas e historias escritas a lo largo de los años, que le servían al autor del futuro que las cosas no siempre son tan oscuras como parecen.

Son historias que nos ayudan a ver nuevas formas de percibirnos a nosotros mismos y al mundo. Si buscas un audiolibro que te sirva como un apapacho al corazón o un recordatorio de que todo va a estar bien, ésta es tu opción.

Red at the Bone de Jacqueline Woodson

Duración: 5 horas

Red at the Bone de Jacqueline Woodson (Amazon)

Una novela poderosa en donde una niña y un par de familias descubren el papel que la historia y la comunidad han tenido en sus experiencias, decisiones y relaciones.

Red at the Bone analiza la forma en la que los jóvenes toman decisiones sobre sus vidas, especialmente antes de saber quiénes son y qué es lo que quieren ser.

Between the World and Me de Ta-Nehisi Coates

Duración: 3.5 horas

Between the World and Me de Ta-Nehisi Coates (Amazon)

Nombrado como uno de los 100 mejores libros del siglo XXI por The New York Times, Between the World and Me es una carta a su hijo sobre cómo es habitar un cuerpo negro y encontrar la manera de vivir en él, intentantado sobrevivir en un mundo cargado de tensioines históricas.

Este audiolibro busca compartir con el hijo de Ta-Nehisi Coates y con los lectores la historia de cómo encontró su lugar en el mundo a través de experiencias reveladoras.