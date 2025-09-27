La mejor lista de audiolibros cortos que debes de escuchar y que duran menos de cinco horas

¿No tienes tiempo para leer un libro? Los audiolibros son tu solución. Olvídate de pasar horas leyendo, los audiolibros cortos se han convertido en la opción favorita de los lectoresque quieren una historia que te atrape desde el minuto uno y todo en menos de cinco horas.
Estos títulos confirman que aunque sean cortos, van a ser experiencias inolvidables. Prepárate para escuchar los audiolibros cortos que todos están disfrutando.
5 audiolibros que tienes que escuchar y que duran menos de cinco horas
The Comfort Book de Matt Haig
Duración: 3 horas
Este audiolibro es una recopilación de notas, listas e historias escritas a lo largo de los años, que le servían al autor del futuro que las cosas no siempre son tan oscuras como parecen.
Son historias que nos ayudan a ver nuevas formas de percibirnos a nosotros mismos y al mundo. Si buscas un audiolibro que te sirva como un apapacho al corazón o un recordatorio de que todo va a estar bien, ésta es tu opción.
Red at the Bone de Jacqueline Woodson
Duración: 5 horas
Una novela poderosa en donde una niña y un par de familias descubren el papel que la historia y la comunidad han tenido en sus experiencias, decisiones y relaciones.
Red at the Bone analiza la forma en la que los jóvenes toman decisiones sobre sus vidas, especialmente antes de saber quiénes son y qué es lo que quieren ser.
Between the World and Me de Ta-Nehisi Coates
Duración: 3.5 horas
Nombrado como uno de los 100 mejores libros del siglo XXI por The New York Times, Between the World and Mees una carta a su hijo sobre cómo es habitar un cuerpo negro y encontrar la manera de vivir en él, intentantado sobrevivir en un mundo cargado de tensioines históricas.
Este audiolibro busca compartir con el hijo de Ta-Nehisi Coates y con los lectores la historia de cómo encontró su lugar en el mundo a través de experiencias reveladoras.
The Secret Lives of Church Ladies de Deesha Philyaw
Duración: 4 horas
Un audiolibro que habla de cómo las mujeres y niñas negras se atreven a seguir sus sueños y buscan un respiro de ser siempre buenas.
The Secret Lives of Church Ladiesestá formado por nueve historias que presentan a cuatro generaciones de personajes que luchan por descubrir quiénes quieren ser en el mundo, atrapadas dentro de los estándares de la iglesia y sus propias pasiones.
A Psalm for the Wild-Built de Becky Chambers
Duración: 4 horas
Una mezcla de ciencia ficción y filosofía, este es el primer libro del dúo Monk & Robot, seguido de A Prayer for the Crown-Shy.
En una luna llamada Panga, los robots tomaron conciencia de sí mismos y un día, la vida de un monje del té cambia drásticamente por la llegada de uno de ellos. El robot debe de cumplir una antigua promesa y no puede regresar hasta que el monje le responda esta pregunta: ¿qué necesita la gente?