Cultura

La mejor lista de audiolibros cortos que debes de escuchar y que duran menos de cinco horas

Si estás en busca de un buen audiolibro, estas son cinco historias en las que en menos de 5 horas podrás viajar a otro mundo con solo darle play.
sáb 27 septiembre 2025 11:46 AM
Audiolibros
Audiolibros cortos que si o si debes de escuchar. (GAS-photo/Shutterstock / GAS-photo)

¿No tienes tiempo para leer un libro? Los audiolibros son tu solución. Olvídate de pasar horas leyendo, los audiolibros cortos se han convertido en la opción favorita de los lectores que quieren una historia que te atrape desde el minuto uno y todo en menos de cinco horas.

Estos títulos confirman que aunque sean cortos, van a ser experiencias inolvidables. Prepárate para escuchar los audiolibros cortos que todos están disfrutando.

5 audiolibros que tienes que escuchar y que duran menos de cinco horas

The Comfort Book de Matt Haig

Duración: 3 horas

the_comfort_book
The Comfort Book por Matt Haig (Amazon)

Este audiolibro es una recopilación de notas, listas e historias escritas a lo largo de los años, que le servían al autor del futuro que las cosas no siempre son tan oscuras como parecen.

Son historias que nos ayudan a ver nuevas formas de percibirnos a nosotros mismos y al mundo. Si buscas un audiolibro que te sirva como un apapacho al corazón o un recordatorio de que todo va a estar bien, ésta es tu opción.

Red at the Bone de Jacqueline Woodson

Duración: 5 horas

red_at_bone
Red at the Bone de Jacqueline Woodson (Amazon)

Una novela poderosa en donde una niña y un par de familias descubren el papel que la historia y la comunidad han tenido en sus experiencias, decisiones y relaciones.

Red at the Bone analiza la forma en la que los jóvenes toman decisiones sobre sus vidas, especialmente antes de saber quiénes son y qué es lo que quieren ser.

Between the World and Me de Ta-Nehisi Coates

Duración: 3.5 horas

between_the_world_and_me
Between the World and Me de Ta-Nehisi Coates (Amazon)

Nombrado como uno de los 100 mejores libros del siglo XXI por The New York Times, Between the World and Me es una carta a su hijo sobre cómo es habitar un cuerpo negro y encontrar la manera de vivir en él, intentantado sobrevivir en un mundo cargado de tensioines históricas.

Este audiolibro busca compartir con el hijo de Ta-Nehisi Coates y con los lectores la historia de cómo encontró su lugar en el mundo a través de experiencias reveladoras.

The Secret Lives of Church Ladies de Deesha Philyaw

Duración: 4 horas

deesha_philywa
The Secret Lives of Church Ladies de Deesha Philyaw (Amazon)

Un audiolibro que habla de cómo las mujeres y niñas negras se atreven a seguir sus sueños y buscan un respiro de ser siempre buenas.

The Secret Lives of Church Ladies está formado por nueve historias que presentan a cuatro generaciones de personajes que luchan por descubrir quiénes quieren ser en el mundo, atrapadas dentro de los estándares de la iglesia y sus propias pasiones.

A Psalm for the Wild-Built de Becky Chambers

Duración: 4 horas

A_Psalm_for_the_Wild-Built_de_Becky_Chambers
A Psalm for the Wild-Built de Becky Chambers (Amazon)

Una mezcla de ciencia ficción y filosofía, este es el primer libro del dúo Monk & Robot, seguido de A Prayer for the Crown-Shy.

En una luna llamada Panga, los robots tomaron conciencia de sí mismos y un día, la vida de un monje del té cambia drásticamente por la llegada de uno de ellos. El robot debe de cumplir una antigua promesa y no puede regresar hasta que el monje le responda esta pregunta: ¿qué necesita la gente?

Tags

Libros

