Natalia Solián brilla en Toronto con ‘Oca’, su nueva apuesta cinematográfica

La primera vez que Natalia Solián leyó el guión de Oca supo que había encontrado un personaje que no estaba dispuesta a dejar ir. La actriz recuerda que la directora Karla Vadillo no estaba del todo convencida al inicio, lo que derivó en un casting largo y lleno de pruebas. “Hicimos lecturas, bonding, ella me proponía cosas distintas y yo me acuerdo de mi sensación de decir: ‘No voy a soltar esto hasta que sea mío’. Y así fue”.

Ese empeño terminó por sellar la mancuerna creativa con Vadillo, una cineasta joven y debutante que Solián describe como “metódica, sensible y poderosa en su discurso”.

Manolo Caro, Natalia Solián, Karla Badillo, Cecilia Suárez y María José Córdova durante la filmación de Oca. (Cortesía. )

Toronto: un territorio conquistado

La actriz mexicana celebró la selección de Oca en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), al que considera una plataforma crucial para el cine de autor.

“Creo que la vida de esta película básicamente ronda en el circuito de los festivales. Es un mercado amplio y competitivo y uno siempre tiene ganas de estar ahí, de tener una exhibición que le dé visibilidad a un proyecto de naturaleza más indie. En ese sentido, Toronto es una plataforma hermosa”.

Para Solián, que el cine mexicano ocupe un lugar en ese escaparate también tiene un valor simbólico. “Yo lo veo siempre como una conquista de un territorio discursivo que nos merecemos y que además se trabaja mucho para llegar ahí".

Natalia Solián es una de las actrices más importantes de su generación. (Jonathan Saldaña. )

Rafaela, entre la fe y la libertad

En la película, Natalia da vida a Rafaela, una monja contemplativa que atraviesa un mar de dudas existenciales en un entorno eclesiástico que limita los roles femeninos. “Es un cuestionamiento muy constante de qué sí y qué no podemos hacer las mujeres dentro de ciertas estructuras”.

La actriz subrayó que personajes como este conectan con su propia búsqueda. “Muchas de nosotras albergamos una cantidad de energía masculina muy grande con la que te peleas desde el principio porque socialmente no encaja. A mí eso me ha marcado mucho y me gusta encontrar personajes que quieren hacer esa distinción, que dicen: ‘Yo soy un entero y también tengo la posibilidad de habitar este rango de decisión y libertad’” .

