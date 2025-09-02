Publicidad

Cultura

Adriana Paz llega con fuerza a Hollywood

La actriz mexicana debuta en Hollywood en el proyecto de Ben Affleck en el que comparte créditos con Kerry Washington, Steven Yeun, Gillian Anderson y Luis Gerardo Méndez.
mié 10 septiembre 2025 07:15 AM
Adriana Paz, actriz mexicana.
Adriana Paz recuerda con claridad que su primer acercamiento a Hollywood llegó mucho antes de lo que imaginaba. Tras el estreno de Rudo y Cursi –cinta en la que actuó con Gael y Diego– recibió una invitación para un casting en Los Ángeles. Sin embargo, la inseguridad y la falta de un representante la llevaron a dejar pasar esa oportunidad.

“No tenía manager y me asusté muchísimo… revisé ese mail y me dio miedo. Pasaron 15 días, mandé las fotos y obviamente ya era tarde”, confesó la actriz . Este episodio marcaría su aprendizaje sobre la importancia de confiar en sí misma y de estar preparada para las grandes ligas ahora que consumó las filmaciones de su participación en el que será su debut en Hollywood de la mano de Ben Affleck en la cinta Animals en la que comparte créditos con con Kerry Washington, Steven Yeun, Gillian Anderson y su compatriota Luis Gerardo Méndez.

Un amanecer en Hollywood después de los Oscares

El verdadero inicio de Adriana en la industria estadounidense llegó de manera vertiginosa: la mañana después de la ceremonia de los Oscars en los que participó con la polémica Emilia Pérez, estaba lista para su primer día de rodaje en la nueva película de Ben Affleck.

Adriana Paz se sumó al elenco de la cinta Animals, dirigida por Ben Affleck y en la que comparte créditos con Kerry Washington, Steven Yeun, Gillian Anderson y su compatriota Luis Gerardo Méndez.
“El domingo fue la gala y a las 5:40 me estaban recogiendo para mi primer día de rodaje. Fue una escena con Kerry Washington y fue increíble porque al final es lo que deseas, lo que yo deseaba: tener ese ritmo de trabajo y esas oportunidades” .

La emoción y la adrenalina pudieron más que el cansancio. Aunque apenas había dormido y venía de una agenda intensa entre alfombras rojas, ensayos y viajes, la actriz asegura que el agradecimiento la mantuvo en pie. “Gracias a la vida, gracias al universo, porque es por esto que estoy aquí”, compartió.

Adriana Paz
Adriana Paz llevó un diseño del mexicano Neithan Herbert durante su desfile en la alfombra roja.

Un sueño decretado

Lejos de perseguir premios, Paz afirma que lo suyo siempre fue soñar con proyectos grandes y personajes desafiantes. “Mi decreto siempre es tener trabajo que disfruto mucho hacer, que sean retos grandes, que me hagan viajar. Eso sí, la neta, sí lo decreté porque me gusta mucho viajar”.

Ese primer día en Hollywood lo vivió como la confirmación de un sueño: actuar en inglés junto a colegas a quienes admira, con la certeza de que había llegado el momento de mostrar lo que podía aportar.

Adriana Paz y su camino internacional

Tres veces ganadora del Premio Ariel y reconocida por sus papeles en cintas como La Tirisia e Hilda, Adriana Paz se ha consolidado como una de las actrices mexicanas más sólidas de su generación, además de ser la primera actriz mexicana en conseguir el premio a la mejor actuación femenina del festival de Cannes, el cual compartió con Selena Gómez, Karla Sofía Gascón y Zoé Saldaña, sus coestelares en la polémica Emilia Pérez.

"Emilia Perez" - Photocall - 68th BFI London Film Festival
Adriana Paz, Selena Gomez, Karla Sofía Gascón, Zoe Saldana y Jacques Audiard

Su llegada a Hollywood no es casualidad, sino el resultado de años de disciplina, constancia y pasión por los retos artísticos.

Con este debut bajo la dirección de Ben Affleck y al lado de figuras como Kerry Washington, la actriz abre un nuevo capítulo en su carrera, uno que promete llevarla aún más lejos en el panorama internacional.

Adriana Paz

