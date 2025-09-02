Adriana Paz llega con fuerza a Hollywood

Un sueño decretado

Lejos de perseguir premios, Paz afirma que lo suyo siempre fue soñar con proyectos grandes y personajes desafiantes. “Mi decreto siempre es tener trabajo que disfruto mucho hacer, que sean retos grandes, que me hagan viajar. Eso sí, la neta, sí lo decreté porque me gusta mucho viajar”.

Ese primer día en Hollywood lo vivió como la confirmación de un sueño: actuar en inglés junto a colegas a quienes admira, con la certeza de que había llegado el momento de mostrar lo que podía aportar.

Adriana Paz y su camino internacional

Tres veces ganadora del Premio Ariel y reconocida por sus papeles en cintas como La Tirisia e Hilda, Adriana Paz se ha consolidado como una de las actrices mexicanas más sólidas de su generación, además de ser la primera actriz mexicana en conseguir el premio a la mejor actuación femenina del festival de Cannes, el cual compartió con Selena Gómez, Karla Sofía Gascón y Zoé Saldaña, sus coestelares en la polémica Emilia Pérez.

Adriana Paz, Selena Gomez, Karla Sofía Gascón, Zoe Saldana y Jacques Audiard (Getty Images)

Su llegada a Hollywood no es casualidad, sino el resultado de años de disciplina, constancia y pasión por los retos artísticos.

Con este debut bajo la dirección de Ben Affleck y al lado de figuras como Kerry Washington, la actriz abre un nuevo capítulo en su carrera, uno que promete llevarla aún más lejos en el panorama internacional.

