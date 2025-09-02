Adriana Paz llega con fuerza a Hollywood

Adriana Paz recuerda con claridad que su primer acercamiento a Hollywood llegó mucho antes de lo que imaginaba. Tras el estreno de Rudo y Cursi –cinta en la que actuó con Gael y Diego– recibió una invitación para un casting en Los Ángeles. Sin embargo, la inseguridad y la falta de un representante la llevaron a dejar pasar esa oportunidad.
“No tenía manager y me asusté muchísimo… revisé ese mail y me dio miedo. Pasaron 15 días, mandé las fotos y obviamente ya era tarde”, confesó la actriz . Este episodio marcaría su aprendizaje sobre la importancia de confiar en sí misma y de estar preparada para las grandes ligas ahora que consumó las filmaciones de su participación en el que será su debut en Hollywood de la mano de Ben Affleck en la cinta Animals en la que comparte créditos con con Kerry Washington, Steven Yeun, Gillian Anderson y su compatriota Luis Gerardo Méndez.