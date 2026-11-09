El vestido de novia de Valeria Slim, nieta del empresario mexicano Carlos Slim

El vestido de novia de Valeria Slim

El estilo de Valeria siempre se ha distinguido por ser elegante y sofisticado sin perder la comodidad y el día de su boda no podía ser diferente. Su vestido de novia tuvo varios detalles que lo hicieron único y una gran apuesta para este día. La hija del empresario Marco Antonio Slim Domit eligió una silueta corte princesa con un escote strapless, una de las más clásicas para este día.

Pero no todo quedó ahí, la verdadera magia del diseño está en la hechura y el juego de texturas. Fue confeccionado con un encaje artesanal con motivos florales.



Eugenia, novia de Tony Mils dejo ver la complicidad que tiene con Valeria. (@eugeniardzc)

Además, la estructura interna del romántico vestido es una auténtica obra de alta costura: un corsé interno invisible que moldeó su silueta a la perfección sin restarle comodidad y permitiéndole bailar toda la noche.

El tul de la falda tiene una caída ligera con el fin de lograr una apariencia totalmente volátil y vaporosa al momento de caminar. La falda terminó en una pequeña cauda suficientemente práctica para la fiesta.

Rumbo al altar, Valeria dejó que el velo fuera el protagonista pues este era más largo que su vestido, sellando así un look que combinó la tradición con una frescura muy moderna y auténtica.