El vestido de novia de Valeria Slim, nieta del empresario mexicano Carlos Slim

Valeria Slim Serrano, nieta del empresario Carlos Slim, y Justo Fernández del Valle se casaron el fin de semana rodeados de familiares y amigos en la Parroquia de San Josemaría Escrivá, en Santa Fe, CDMX. La fiesta tuvo varios espacios perfectos para la foto gracias al montaje de la firma González + Helfon. Entre un ambiente acogedor, centros de mesa súper originales y monchis los novios vivieron en grande este momento.
La noche tuvo momentos súper emotivos, uno de ellos cuando Tony Mils le cantó a su hermana Valeria. Sin embargo, uno de los highlightsde la noche fue el espectacular vestido de novia.
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El vestido de novia de Valeria Slim
El estilo de Valeria siempre se ha distinguido por ser elegante y sofisticado sin perder la comodidad y el día de su boda no podía ser diferente. Su vestido de novia tuvo varios detalles que lo hicieron único y una gran apuesta para este día. La hija del empresario Marco Antonio Slim Domit eligió una silueta corte princesa con un escote strapless, una de las más clásicas para este día.
Pero no todo quedó ahí, la verdadera magia del diseño está en la hechura y el juego de texturas. Fue confeccionado con un encaje artesanal con motivos florales.
Además, la estructura interna del romántico vestido es una auténtica obra de alta costura: un corsé interno invisible que moldeó su silueta a la perfección sin restarle comodidad y permitiéndole bailar toda la noche.
El tul de la falda tiene una caída ligera con el fin de lograr una apariencia totalmente volátil y vaporosa al momento de caminar. La falda terminó en una pequeña cauda suficientemente práctica para la fiesta.
Rumbo al altar, Valeria dejó que el velo fuera el protagonista pues este era más largo que su vestido, sellando así un look que combinó la tradición con una frescura muy moderna y auténtica.
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¿Qué marca es el vestido de novia de Valeria Slim?
Aunque la pareja aun no ha compartido detalles sobre su gran día, tenemos algunas ideas de quién podría ser el autor del vestido de novia. Al tratarse de un vestido clásico para novia, los detalles y el material son de vital importancia y si te enamoraste del estilazo con el que Valeria Slim caminó hacia el altar, te presentamos los vestidos tipo princesa renovados que están más in que nunca. Lejos de los ajuares pesados e imposibles de mover, la clave actual está en fusionar la magia de un cuento de hadas con una vibra fresca y moderna, tal como lo hizo Valeria con su impecable escote strapless y su falda de tul vaporosa.
Vestido Zuhair Murad
El modelo Olga de la colección nupcial Spring 2027 del diseñador Zuhair Murad es muy parecido al que llevó nuestra reciente novia. El encaje tiene el mismo terminado y, además de ser extremadamente delicado y romántico. Esta pieza tiene un precio que va de entre los $12,000 y $18,000 dólares.
Vestido Elie Saab
Este vestido de novia corte princesa y manga larga con cuello alto en encaje floral es de la colección Bridal Otoño 2027 Lights of Lutècede Elie Saab. El secreto de estos modelos está en los detalles artesanales: encajes florales tridimensionales muy sutiles que se desvanecen hacia faldas de tul, creando un balance perfecto entre estructura clásica y movimiento natural. El precio aproximado de este vestido es de 20,500 dólares.
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Vestido Pronovias
El vestido Dabri de Pronovias, un modelo de corte princesa y escote palabra de honor, muy similar al que llevó Valeria, aunque en este caso al estar confeccionado en seda Chantilly y encaje de cordón, deja al descubierto la estructura del corsé. Esta es una propuesta para las novias más sexys que quieren seguir con un toque elegante. Los vestidos de Pronovias Privée tienen un precio aproximado de $3,730 dólares, todo depende de los complementos y detalles en el vestido.
Los accesorios y el ramo de Valeria Slim en su boda
Valeria llevó lo clásico a otro nivel con un ramo de ramo de novia asimétrico y silvestre con tallos largos o cascadas ligeras de orquídeas amarillas. Un toque de color súper acertado y que destacaba del resto de la decoración en el venue. ¡Así es como una novia destaca en todo con elegancia!
Su joyería fue muy discreta, un collar y pequeños aretes que resaltaban de su peinado recogido en un chongo pulcro y sofisticado.