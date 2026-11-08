Después de anunciar su compromiso en enero de este año, Valeria Slim y Justo Fernández celebraron su boda religiosa en la Ciudad de México. La pareja llegó al altar de la Parroquia de San Josemaría Escrivá, en Santa Fe, para formalizar su unión ante sus familiares y amigos.
Valeria Slim se casa con Justo Fernández en una ceremonia religiosa en Santa Fe
Valeria Slim se casa con Justo Fernández en una ceremonia religiosa en Santa Fe
Acompañada por sus padres, la novia pronunció sus votos matrimoniales y dio el “sí, acepto” frente al altar. Al terminar la ceremonia, Justo tomó de la mano a Valeria y juntos salieron del templo como marido y mujer.
Él es hijo de Justo Fernández del Valle y Lisi Escobar, mientras que Valeria es hija de Marco Antonio Slim y Ximena Serrano, y nieta de Carlos Slim.
¿Quién es Valeria Slim, hija de Marco Antonio Slim?
Valeria es la mayor de cuatro hermanos. Sus hermanos son Marco, Tony, cantante y novio de Eugenia Rodríguez, y Jerónimo.
Además de su vínculo con una de las familias empresariales más conocidas de México, Valeria tiene un proyecto propio: es una de las dueñas de Scoop Frozen Yogurt, una marca de helados que se ha convertido en uno de los spots favoritos de este tipo de postres en el país.
¿Quién es Justo Fernández, esposo de Valeria Slim?
Justo Fernández del Valle estudió en el colegio Tomás Moro, donde se graduó en 2015. Posteriormente cursó Ingeniería Química en la Universidad Iberoamericana.
En el ámbito profesional, se desempeña como director de operaciones en Quartux México, empresa enfocada en soluciones de almacenamiento de energía y baterías industriales.
También colabora con Fundación Espacio Habitable, organización dedicada a construir viviendas dignas para personas de escasos recursos.
Con su boda religiosa, Valeria y Justo comienzan una nueva etapa como esposos, después de anunciar su compromiso a principios de este año.