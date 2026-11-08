Valeria Slim se casa con Justo Fernández en una ceremonia religiosa en Santa Fe

Acompañada por sus padres, la novia pronunció sus votos matrimoniales y dio el “sí, acepto” frente al altar. Al terminar la ceremonia, Justo tomó de la mano a Valeria y juntos salieron del templo como marido y mujer.



Él es hijo de Justo Fernández del Valle y Lisi Escobar, mientras que Valeria es hija de Marco Antonio Slim y Ximena Serrano, y nieta de Carlos Slim.