Carlos Slim, hotelero: la faceta poco conocida del hombre más rico de México

¿Cuánto cuesta hospedarse en los hoteles de Carlos Slim?

Si tienes planeado visitar alguno de los destinos donde se encuentran las propiedades de Ostar Grupo Hotelero, de Carlos Slim, aquí te dejamos una descripción y precios base calculados para una estancia de dos noches en fin de semana de febrero, calculados en enero de 2026.

Hotel Geneve, Ciudad de México

Tarifa base desde $ 6,908.44 por noche

Ubicado en la calla de Londres, en el corazón de la Zona Rosa, el Hotel Geneve es uno de los hoteles más emblemáticos del país. Inaugurado en 1907, ha hospedado a figuras históricas, artistas, políticos y viajeros ilustres, entre quienes se cuenta a la Madre Teresa de Calcuta, Winston Churchill, Sophia Loren, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y Malala Yousafzai.

Hoteles de Carlos Slim (Ostar Grupo Hotelero)

Combina arquitectura clásica con comodidades contemporáneas y resguarda un pequeño museo con piezas que narran su legado. Es un punto de referencia para quienes buscan historia viva a unas calles de Paseo de la Reforma.



Loreto Bay Golf Resort & Spa, Baja California Sur

Tarifa base desde $ 2,295.47 por noche

Este resort se localiza frente al Mar de Cortés, en una de las zonas naturales más espectaculares del noroeste del país.

Hoteles de Carlos Slim (Ostar Grupo Hotelero)

Destaca por su campo de golf, su enfoque en el descanso y el contacto con la naturaleza, así como por su spa y experiencias al aire libre.

Es una propuesta orientada al turismo de bienestar y a viajeros que buscan tranquilidad lejos de los destinos masificados.



Hotel Amares Acapulco, Guerrero

Tarifa base desde $2,352.98 por noche

Situado en uno de los destinos turísticos más icónicos de México, el Hotel Amares apuesta por una experiencia relajada frente al Pacífico, en plena costera Miguel Alemán.

Con acceso a la playa y amenidades enfocadas al descanso, forma parte del esfuerzo por mantener vigente la tradición hotelera de Acapulco, adaptándose a nuevas generaciones de viajeros.