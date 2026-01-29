Carlos Slim, hotelero: la faceta poco conocida del hombre más rico de México

Más allá de las telecomunicaciones, infraestructura, banca o energía, hay una faceta poco conocida de Carlos Slim Helú, quien también posee dentro de su conglomerado empresarial una cadena hotelera.
A través de Ostar Grupo Hotelero, el hombre más rico de México ha construido un portafolio de propiedades que mezclan historia, turismo de descanso, destinos urbanos y enclaves estratégicos tanto en el país como en Estados Unidos.
Los hoteles de Carlos Slim
Lejos del lujo ostentoso o de las grandes cadenas globales que replican fórmulas en los principales destinos turísticos del mundo, la apuesta de Carlos Slim como hotelero ha sido más discreta y enfocada a rescatar inmuebles con valor histórico, operar hoteles funcionales y mantener una oferta hospitalaria sólida, enfocada en ubicación, tradición y servicio.
El mejor ejemplo de ello es el Hotel Geneve, auténtico testigo del siglo 20 mexicano, pero éste enclave —ubicado en la Zona Rosa de la Ciudad de México— no es el único.
El grupo suma propiedades en playas, ciudades coloniales, capitales estatales y destinos turísticos clave.
¿Cuánto cuesta hospedarse en los hoteles de Carlos Slim?
Si tienes planeado visitar alguno de los destinos donde se encuentran las propiedades de Ostar Grupo Hotelero, de Carlos Slim, aquí te dejamos una descripción y precios base calculados para una estancia de dos noches en fin de semana de febrero, calculados en enero de 2026.
Hotel Geneve, Ciudad de México
Tarifa base desde $ 6,908.44 por noche
Ubicado en la calla de Londres, en el corazón de la Zona Rosa, el Hotel Geneve es uno de los hoteles más emblemáticos del país. Inaugurado en 1907, ha hospedado a figuras históricas, artistas, políticos y viajeros ilustres, entre quienes se cuenta a la Madre Teresa de Calcuta, Winston Churchill, Sophia Loren, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y Malala Yousafzai.
Combina arquitectura clásica con comodidades contemporáneas y resguarda un pequeño museo con piezas que narran su legado. Es un punto de referencia para quienes buscan historia viva a unas calles de Paseo de la Reforma.
Loreto Bay Golf Resort & Spa, Baja California Sur
Tarifa base desde $ 2,295.47 por noche
Este resort se localiza frente al Mar de Cortés, en una de las zonas naturales más espectaculares del noroeste del país.
Destaca por su campo de golf, su enfoque en el descanso y el contacto con la naturaleza, así como por su spa y experiencias al aire libre.
Es una propuesta orientada al turismo de bienestar y a viajeros que buscan tranquilidad lejos de los destinos masificados.
Hotel Amares Acapulco, Guerrero
Tarifa base desde $2,352.98 por noche
Situado en uno de los destinos turísticos más icónicos de México, el Hotel Amares apuesta por una experiencia relajada frente al Pacífico, en plena costera Miguel Alemán.
Con acceso a la playa y amenidades enfocadas al descanso, forma parte del esfuerzo por mantener vigente la tradición hotelera de Acapulco, adaptándose a nuevas generaciones de viajeros.
Hotel Francia, Aguascalientes
Tarifa base desde $ 923.70 por noche
Ubicado en el centro histórico de la ciudad, el Hotel Francia es un inmueble con arquitectura clásica de estilo francés, construido en 1915, que conecta con la tradición ferrocarrilera y comercial de Aguascalientes.
Es una opción clave para viajeros de negocios y turismo cultural, gracias a su cercanía con plazas, museos y eventos emblemáticos como la Feria Nacional de San Marcos.
Hotel Veracruz Centro Histórico, Veracruz
Tarifa base desde $ 3,611.37 por noche
Este hotel se encuentra en una de las zonas más representativas del puerto. Su principal atractivo es la ubicación, ideal para recorrer el malecón, edificios coloniales y puntos históricos.
Está pensado para quienes buscan una experiencia urbana con sabor tradicional, en una de las ciudades con mayor peso histórico del país.
Hotel Yes Inn Nuevo Veracruz, Veracruz
Tarifa base desde $ 1,468.04 por noche
Más contemporáneo y funcional, el Yes Inn Nuevo Veracruz responde a un perfil de viajero práctico, vinculado al turismo de negocios y eventos.
Se ubica en una zona de crecimiento urbano y ofrece una propuesta moderna, alineada con las necesidades del viajero actual.
Hotel Racquet, Cuernavaca
Tarifa base desde $ 2,309.29 por noche
Conocido por su entorno tranquilo y su vocación de descanso, el Hotel Racquet se ubica en un casco de hacienda del año 1939 y es un clásico de Cuernavaca.
Rodeado de exuberantes jardines y con un ambiente relajado, ha sido durante décadas una opción para escapadas de fin de semana, convenciones pequeñas y turismo familiar, todo a unos minutos de la Ciudad de México.
Hotel Viva, Villahermosa
Tarifa base desde $ 1,389.94 por noche
Localizado en la capital tabasqueña, el Hotel Viva atiende principalmente al turismo corporativo y de negocios.
Su propuesta es funcional, con servicios diseñados para estancias prácticas, en una ciudad clave para la actividad energética y administrativa del sureste mexicano.
Hotel Ramada Gateway, Kissimmee-Orlando, Florida
Tarifa base desde $ 2,313.00 por noche
La apuesta internacional del grupo se encuentra en Florida, muy cerca de los parques temáticos de Orlando.
El Ramada Gateway está orientado al turismo familiar y vacacional, aprovechando una de las zonas con mayor afluencia turística del mundo. La propiedad es operada por la cadena Wyndham.
¿Quién es Carlos Slim Helú, el hombre más rico de México?
Con 86 años recién cumplidos, Carlos Slim Helú es uno de los empresarios más influyentes de México gracias a una carrera que se ha extendido por más de seis décadas.
Es hijo Julián Slim Haddad y Linda Helú Atta y estuvo casado con Soumaya Domit Gemayel hasta su fallecimiento en 1999, y con quien tuvo seis hijos (Carlos, Marco Antonio, Patrick, Soumaya, Vanessa y Johanna), varios de los cuales ocupan posiciones clave dentro de las empresas del grupo familiar.
Egresado de la carrera de Ingeniería Civil de la UNAM, donde también impartió clases de álgebra, su fortuna comenzó a consolidarse en los años sesenta, invirtiendo y fundando negocios que después se agruparían bajo Grupo Carso, un conglomerado con intereses en sectores como telecomunicaciones, construcción, energía, minería, bienes raíces, comercio y servicios financieros.
El auge de su fortuna está estrechamente ligado a la privatización de Telmex a principios de los noventa; Slim fue parte del consorcio que adquirió la empresa estatal y, a través de ella y de América Móvil, consolidó el liderazgo en el mercado de telecomunicaciones en México y buena parte de América Latina.
Slim también ha tenido intereses en firmas globales y una presencia notable en alianzas estratégicas y adquisiciones internacionales, aunque su foco principal ha sido el fortalecimiento de su base empresarial en México y la región.
Además de su actividad como empresario, ha promovido iniciativas filantrópicas centradas en educación, salud, cultura y desarrollo social, muchas de ellas canalizadas a través de fundaciones vinculadas a su familia y sus empresas.
Carlos Slim en la Lista de Multimillonarios de Forbes (enero de 2026)
Según el Forbes Billionaires List actualizado a enero de 2026, Carlos Slim Helú y su familia cuentan con un patrimonio estimado en más de 109 mil millones de dólares, lo que lo sitúa en el puesto número 17 a nivel mundial y como el mexicano con mayor fortuna en la lista.
Su posición en el ranking global ha variado con los años —incluyendo un período en que fue considerado el hombre más rico del mundo entre 2010 y 2013—, pero su presencia entre los principales multimillonarios del planeta se mantiene consistente.