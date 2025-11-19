Arturo Elías Slim, nieto de Carlos Slim, y Paula Albarrán se comprometen

¡Muchas felicidades a la pareja! Después de seis años de relación, Arturo Elías, nieto de Carlos Slim, y Paula Albarrán, se comprometieron.
¿El escenario perfecto? En Central Park en Nueva York con los colores del otoño en el aire, donde después de dar el anillo, celebraron con sus familias el inicio de esta nueva etapa. Aquí te contamos todo sobre la pedida de mano.
¿Quién es Arturo Elías Slim, nieto de Carlos Slim?
Hijo del empresario Arturo Elías Ayub y Johanna Slim Domit, Arturo Elías estudió en el Colegio Irlandés en la Ciudad de México.
Después, estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Anáhuac, de la cual se graduó en 2019. Actualmente es CEO de T1 (Todo en Uno), empresa dedicada a dar orientación a otras empresas, para ayudarles a simplificar sus sistemas de cobro, administración y entregas.
Tiene dos hermanos; Johanna Elias, quien se casó en enero de este año con el empresario Arturo Maldonado. además de Alejandro Elias, el menor de los tres.
¿Quién es Paula Albarrán?
Paula estuvo en diferentes escuelas alrededor del mundo. Vivió en ciudades como Nueva York y Miami, y más adelante fue al internado de Le Rosey en Suiza. Regresó a México para cursar sexto de prepa en el Colegio del Bosque. Tiene interés por las artes y el diseño, y tiene dos hermanos: Manuel y Alexa Albarrán.
Según su perfil de LinkedIn, la prometida de Arturo Elías Slim ha desarrollado su carrera en el ámbito del diseño y la arquitectura de interiores. Entre mayo y septiembre de 2024, trabajó como Operations & Creative Manager en DECADA, desempeñándose en Ciudad de México en proyectos de dirección creativa y arquitectura interior, entre otras competencias.
Anteriormente, realizó una pasantía en Hinojosa Design Studio en Miami, Florida, donde estuvo involucrada en proyectos de arquitectura interior durante casi un año. También tuvo experiencia como Interior Design Intern en Pablo Sepúlveda Arquitectos Asociados SLP en Ciudad de México, durante tres meses en 2021.
En cuanto a su formación académica, estudió Arquitectura de Interiores en CENTRO.
Además de su experiencia profesional, en su perfil de LinkedIn, Paula Albarrán señala que es copropietaria de Second Story MX, una plataforma de consignación de artículos de lujo de segunda mano.
Según su sitio web, venden zapatos de diseñador que han sido cuidadosamente autentificados antes de entrar al catálogo.
La relación de Arturo Elías y Paula Albarrán
Arturo y Paula empezaron a salir a finales del 2019. Se conocieron gracias a Valeria Slim, prima de Arturo, quien los puso de date en una cena de Navidad. En septiembre del 2020 se dieron un break de aproximadamente 6 meses, pero después regresaron y desde entonces han mantenido una relación estable.
Aún no se saben detalles de la boda, pero ambas familias están muy emocionadas por el compromiso.