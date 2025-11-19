Arturo Elías Slim, nieto de Carlos Slim, y Paula Albarrán se comprometen

¿Quién es Paula Albarrán?

Paula estuvo en diferentes escuelas alrededor del mundo. Vivió en ciudades como Nueva York y Miami, y más adelante fue al internado de Le Rosey en Suiza. Regresó a México para cursar sexto de prepa en el Colegio del Bosque. Tiene interés por las artes y el diseño, y tiene dos hermanos: Manuel y Alexa

Albarrán.

Según su perfil de LinkedIn, la prometida de Arturo Elías Slim ha desarrollado su carrera en el ámbito del diseño y la arquitectura de interiores. Entre mayo y septiembre de 2024, trabajó como Operations & Creative Manager en DECADA, desempeñándose en Ciudad de México en proyectos de dirección creativa y arquitectura interior, entre otras competencias.

La pareja se comprometió en Central Park en Nueva York, rodeados de su familia. (Archivo Quién)

Anteriormente, realizó una pasantía en Hinojosa Design Studio en Miami, Florida, donde estuvo involucrada en proyectos de arquitectura interior durante casi un año. También tuvo experiencia como Interior Design Intern en Pablo Sepúlveda Arquitectos Asociados SLP en Ciudad de México, durante tres meses en 2021.

En cuanto a su formación académica, estudió Arquitectura de Interiores en CENTRO.

Además de su experiencia profesional, en su perfil de LinkedIn, Paula Albarrán señala que es copropietaria de Second Story MX, una plataforma de consignación de artículos de lujo de segunda mano.

Según su sitio web, venden zapatos de diseñador que han sido cuidadosamente autentificados antes de entrar al catálogo.

La relación de Arturo Elías y Paula Albarrán

Arturo y Paula empezaron a salir a finales del 2019. Se conocieron gracias a Valeria Slim, prima de Arturo, quien los puso de date en una cena de Navidad. En septiembre del 2020 se dieron un break de aproximadamente 6 meses, pero después regresaron y desde entonces han mantenido una relación estable.

Aún no se saben detalles de la boda, pero ambas familias están muy emocionadas por el compromiso.